腦科醫生昏迷多天稱曾「造訪天堂」揭奇異見聞　天國竟有這氣味？

美國一名腦科醫生,曾因大腸桿菌感染侵入大腦,陷入長達一周的昏迷狀態。



對此他宣稱,自己當下脫離了身體,到了天堂,不僅看到天堂的景色,遇見了天使,同時還發現,天堂中竟然飄散的炸雞的香味,令他非常驚訝。

美國哈佛腦科權威醫生亞歷山大三世(Eben Alexander III)聲稱自己曾在一次意外中造訪過天堂,並描述他所看到的景象。(ebenalexander.com)

據日本媒體《よろず~》報導,美國哈佛腦科權威醫生亞歷山大3世(Eben Alexander III)聲稱自己曾在一次意外中造訪過天堂,並描述他所看到的景象。

亞歷山大表示,當時他因大腸菌感染症入侵腦部,在治療過程中陷入長達一周的昏迷狀態。而他自稱在這段期間,進行了一趟到天堂般的異次元之旅。

亞歷山大描述,天堂有着像棉花糖般的雲朵、肥沃的植被,以及猶如水晶般清澈的水池。同時,還看到天空呈現藍黑色,宛如天鵝絨般,散發出金色光芒,還有天使聖歌隊留下閃爍且發亮的軌跡。

不過,最令人驚訝的是,天堂竟飄散着炸雞的香味。

亞歷山大堅信自己見證了天堂的樣貌,為撰寫了一本名為《天堂的證明:一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗》(Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife)的書籍,記錄下自己這段經歷。

他認為自己的腦部受傷後,因此意識能夠脫離肉體,才有機會與天使相遇,目睹天國的景象。

