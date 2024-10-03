腦科醫生昏迷多天稱曾「造訪天堂」揭奇異見聞 天國竟有這氣味？
撰文：聯合新聞網
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美國一名腦科醫生，曾因大腸桿菌感染侵入大腦，陷入長達一周的昏迷狀態。
對此他宣稱，自己當下脫離了身體，到了天堂，不僅看到天堂的景色，遇見了天使，同時還發現，天堂中竟然飄散的炸雞的香味，令他非常驚訝。
據日本媒體《よろず～》報導，美國哈佛腦科權威醫生亞歷山大3世（Eben Alexander III）聲稱自己曾在一次意外中造訪過天堂，並描述他所看到的景象。
亞歷山大表示，當時他因大腸菌感染症入侵腦部，在治療過程中陷入長達一周的昏迷狀態。而他自稱在這段期間，進行了一趟到天堂般的異次元之旅。
亞歷山大描述，天堂有着像棉花糖般的雲朵、肥沃的植被，以及猶如水晶般清澈的水池。同時，還看到天空呈現藍黑色，宛如天鵝絨般，散發出金色光芒，還有天使聖歌隊留下閃爍且發亮的軌跡。
不過，最令人驚訝的是，天堂竟飄散着炸雞的香味。
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亞歷山大堅信自己見證了天堂的樣貌，為撰寫了一本名為《天堂的證明：一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗》（Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife）的書籍，記錄下自己這段經歷。
他認為自己的腦部受傷後，因此意識能夠脫離肉體，才有機會與天使相遇，目睹天國的景象。
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