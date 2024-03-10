鄭中基台北演唱會忽然「爆粗」 大讚台灣歌迷厲害：你們才是老闆
撰文：TVBS新聞網
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情歌王子鄭中基睽違7年再度赴台，9日於台北小巨蛋舉行「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站」。
他一開場就帶來《搬屋》、《別愛我》、《絕口不提愛你》三首經典歌曲，讓現場歌迷瞬間回到過去。
忍不住台上爆粗 萬人同喊這句話（點圖放大瀏覽）：
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他一唱完就因為太熱，先在舞台脫掉衣服，他感嘆上一次在小巨蛋開唱，已經是2017年，他難過到爆粗口：「他Ｘ的七年了，本來可以早點回來，就因為疫情延後了，很抱歉讓大家久等了。」
巧合的是，9日剛好是鄭中基52歲生日，他開心高喊：「你們真的選對日子來了，今天是我的生日，這天能在小巨蛋跟大家一起度過，就是我最大的禮物。」
現場萬人齊聲獻上「生日快樂」，讓他感動不已，更不忘感謝歌迷支持，暖心表示：「謝謝每一位觀眾成就這場演唱會，一開始真的很緊張，怕票賣得不好，結果首場售票當天下午便決定再加場，你們真的很厲害，你們才是老闆。」
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為了更貼近歌迷，此次也特別打造左右延伸台，拉近與大家的距離，演唱至《Somewhere Over The Rainbow》時，鄭中基背起烏克麗麗，自彈自唱，以專屬他獨特的Style重新詮釋這首歌，配合活潑、可愛的視訊效果，為演唱會注入活力與歡快氛圍，他說道：「這次會選烏克麗麗，是因為過去為了讓女兒對音樂產生興趣，特別學了幾個和弦，今天就把整首歌學來給大家聽，希望大家都能產生興趣。」
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