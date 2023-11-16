聖誕好去處2023｜情侶/親子/朋友必去！19大西九、尖沙咀市集打卡

聖誕好去處2023！來到11月，聖誕氣氛日漸濃厚，想把握時間與聖誕樹、聖裝飾、聖誕燈飾打卡的話，就要一個周詳計劃，標記好心水地方才能夠逛好拍滿。想捉緊聖誕氣氛的話，不妨約定你的另一半、好友閏密，相聚同時前往以下的聖誕打卡好去處吧！



聖誕好去處2023｜1. 尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」

聖誕佳節又怎能少得聖誕老人！今個聖誕，Mira Place 引入北歐聖誕，帶來破天荒AI 吊天升降球星空裝置、全港首個 AI 聖誕星座極光音樂匯演大玩動感星空以及12 星座聖誕老人！室內、室外多個打卡位匯聚：7 米高幻彩玻璃屋、雪橇車、巨型 Santa Zo-mate 、璀璨閃爍的聖誕裝飾等。

聖誕好去處2023｜尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」（Mira Place）

喜愛獨一無二、星座運勢的話，就更加不要錯過每小時4 個不同的 AI 聖誕星座極光音樂匯演，當中200 個 AI 閃耀「星」降球會於每 15 分鐘配合聖誕音樂升降、移動，組合成北極光、3 款星座圖案及其他星空或聖誕圖案。占星達人香香子更會現身在Santa Zo-mate 小木屋中，大家可以尋覓星座圖案同時獲取星座運程貼士！

聖誕好去處2023｜今個聖誕，Mira Place 引入北歐聖誕。（Mira Place）

聖誕好去處2023｜尖沙咀Mira Place「Find Your Santa Zo-mate」

地址︰Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

日期︰2023年11月14日至2024年1月1日（上午10時30分至晚上10時 ）(戶外裝飾開放至晚上 12 時)



聖誕好去處2023｜2. 尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」

若然喜歡熊仔的話，不容錯過海運大廈的太空小熊發射站，以充滿未來科技的設計，加上五光十色的燈光，展現出時尚的Y2K風格，同時不失甜美可愛感，可與小熊們一起歡度聖誕。

聖誕好去處2023｜3. 尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」（海港城）

露天區設有5大打卡點，包括「光速升降機」、「無重力船艙」、「探測小飛船」、「星際運輸帶」及10米高的「聖誕樹火箭」，而室內發射站亦有4個打卡點，讓大家度過歡愉的一刻。

聖誕好去處2023｜海運大廈的太空小熊發射站，以充滿未來科技的設計。(海港城)

聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」

地址：海運大廈露天廣場

日期：2023年11月17日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜3. 中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」

每逢聖誕其中一個期待的打卡點，便是置地廣場的裝飾佈置，不僅浪漫和熱鬧，而且還會為慈善出分力。今年以冬日滑雪為題，將巨型北極熊雪山帶到室內，配搭可愛的薑餅屋、滑雪纜車和滑梯等，而空中亦模擬極光的夢幻畫面，呈現出溫暖療癒的冬日氛圍。

聖誕好去處2023｜4. 中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」（置地廣場）

中環置地廣場今年與4間本地慈善機械合作，將慈善門票及相關節日商品的收益，捐予「成長希望基金會」、「思健」、「幼吾幼慈善基金」及「香港置地家基金」，在各方面都提供協助。

聖誕好去處2023｜置地廣場今年以冬日滑雪為題，將巨型北極熊雪山帶到室內。（置地廣場）

聖誕好去處2023｜中環置地廣場「Mount Santa Paws 薈聚嚮樂」

地址：置地廣場中庭

日期：2023年11月19日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜4. 尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」

為慶祝100周年，迪士尼今年推出多項聯乘，由模型到飾品，現時更與日本玩具品牌MEDICOM TOY合作，於尖沙咀海港城擺放100隻以迪士尼卡通人物為藍本的BE@RBRICK公仔，以玻璃纖維製作，包括米奇朋友和Marvel超級英雄等，讓大家在各處都可勾起舊時的童年卡通回憶，感受夢幻和浪漫的聖誕。

聖誕好去處2023｜2. 尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」（海港城）

會場內同時設置限定玩偶和周邊商品，而擺放的2000%BE@RBRICK卡通人物亦破例在今個月13日起於網上發售。所有活動收益扣除部分成本後，將撥捐「香港血癌基金」。

聖誕好去處2023｜2000%BE@RBRICK卡通人物破例在今個月13日起於網上發售。（海港城）

聖誕好去處2023｜尖沙咀海港城「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」

地址：港威商場大堂I (近 GW G207 號舖Chloé)

日期：2023年11月24日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜5. 中環大館「小心意•大眾樂」

中環大館今年與香港賽馬會合作，以一連串豐富的活動，帶來溫暖歡樂的12月。大館檢閱廣場將有12米高的聖誕樹，配合每晚的燈光表演，將夜空化成璀璨星海，而建築外牆亦設閃爍燈飾，讓人置身童話中的聖誕仙境內，感受夢幻歡愉的氛圍。大館亦以馬戲為主題，邀請不同當代馬戲藝術家及街頭表演者，呈獻不同的劇場和表演，定會令大家感到驚喜連連。

聖誕好去處2023｜5. 中環大館「小心意•大眾樂」（中環大館）

聖誕好去處2023｜中環大館「小心意•大眾樂」

地址：大館各處

日期：2023年12月1日至2024年1月1日



聖誕燈光表演

時間：晚上6時至晚上9時30分、每半小時一次*

地點：大館檢閱廣場

日期：2023年12月1日至2024年1月1日

*燈光表演或會因應現場表演節目取消而不作另行通知



聖誕好去處2023｜6. MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

一提及聖誕，首當其衝圍繞腦海的除了歡快樂曲，更有鐘聲、音樂盒等。常常聽到、看到，但又了解幾多呢？今個聖誕，MCP新都城中心與享譽全球的德國黑森林鐘錶協會成員、頂尖鐘錶工藝品牌 Hönes Uhren GmbH 攜手合作，為大家帶來一場藝術盛宴，更是首個德國黑森林布穀鳥鐘聖誕盛會！

聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」（MCP新都城中心）

每座布穀鳥鐘都是古老的手工藝、獨一無二的藝術品，場內融合黑森林工藝遺產、歐洲傳統聖誕氛圍與感官體驗，不單有布榖鳥鐘珍藏展、6米高布穀鳥鐘小屋，小屋更會每30分鐘定時上演飄雪光影音樂表演。

參觀打卡過後，更不要錯過換領相關的佳節驚喜：聖誕倒數月曆以及傳統木製啤酒杯！

聖誕好去處2023｜MCP新都城中心「The Christmas Cuckoo at MCP」

地址︰MCP Central L1天幕廣場

日期︰2023年11月4日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜7. 全港首間「mofusand貓咪療癒日式小屋」

聖誕節要做好準備，當然要入手派對用品、聖誕禮物以及聖誕裝飾品。想一次過逛好買滿的話，不妨走訪作為「一站式禮物聖地」的LOG－ON，當中搜羅了多款人氣卡通角色精品，例如LuLu豬、角落生物、迪士尼系列、Sanrio系列等等不少獨家商品，為聖誕節做好海量選擇！

另外，貓迷或者愛貓女生不要錯過銅鑼灣時代廣場LOG-ON店，店中引入全港首間「mofusand貓咪療癒日式小屋」，以日本「和室」設計配合不同mofusand的可愛元素，多款mofusand聖誕獨家精品待你入手！

聖誕好去處2023｜LOG—ON全港首間《mofusand貓咪療癒日式小屋》

日期: 2023年11月3日至11月29日（上午10時至下午10時）

地點: 銅鑼灣時代廣場B1地庫



聖誕好去處2023｜8. 置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

每個女生的兒時回憶，必定有人氣卡通人物Sanrio的份兒！今個聖誕，不妨與軟綿綿的Cinnamoroll (玉桂狗)歡度佳節。

聖誕好去處2023｜置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國（置富Malls）

作為連續四年，全球最受歡迎Sanrio人氣卡通人物 Cinnamoroll (玉桂狗)，將在今個聖誕與一眾好友亮麗登陸多個置富Malls 旗下廣場，將冬日慶典帶給大家。

聖誕好去處2023｜ 置富Malls X Cinnamoroll BLING雪聖誕王國

日期：2023年11月4日至2024年1月1日

地點：

馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C 出口）



聖誕好去處2023｜9. 朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

提到時尚潮流，絕對不少得深受韓國女生追捧的Care Bears！而今個聖誕，朗豪坊將化身成聖誕車站，迎接乘坐香港首航、夢幻繽紛的聖誕列車「Care Bears Express」的Care Bears小熊們。

聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車 （朗豪坊）

場內有2米巨型Grumpy Bear及5米高愛心聖誕樹，逾30隻擁有不同顏色與魔法能力的Care Bears角色及300隻Care Bears毛公仔，完全是Care Bears迷的福地！

聖誕好去處2023｜朗豪坊 x kkplus「Care Bears Express」聖誕列車

地址︰朗豪坊4樓通天廣場

日期︰2023年11月10日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜10. 太古廣場「奇幻聖誕」

聖誕佳節又怎能少得充滿童話色彩、夢幻國度呢？想感受從幻想中化作實境的冬日森林仙境，與一衆夢幻精靈、森林動物慶祝聖誕慶典的話，就要前往太古廣場及星街小區攜手打造的沉浸式體驗國度。太古廣場內有「聖誕老人屋」與冬日手作坊，另外場內亦有發光蘑菇、絢麗巨型花朵、神秘樹洞等，待你一一尋覓！

聖誕好去處2023｜太古廣場「奇幻聖誕」

地址︰香港香港島金鐘金鐘道88號

日期︰2023年11月17日至2024年1月2日



聖誕好去處2023｜11. 香港迪士尼

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今年香港迪士尼節目相當豐富，全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，將在11月20日，於香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！另外，在2023年11月17日至2024年1月1日亦舉辦「A Disney Christmas」，以樂韻、飄雪、聖誕樹、聖誕裝飾等共度佳節，絕對是打卡樂而忘返之選！

聖誕好去處2023｜香港迪士尼（迪士尼）

聖誕好去處2023｜香港迪士尼

地址︰香港迪士尼樂園

日期︰2023年11月17日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜12. 新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

一到冬日，國外就充斥市集、户外飄雪等令人羨慕的合家歡聚活動，想在香港都感受到同樣歡騰與活動？葵芳新都會廣場參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，為大家帶來一連串美式聖誕活動！在「夢幻冬日雪之國」，匯聚了戶外飄雪溜冰、與聖誕老人在樹屋之約、打卡及聖誕美食手作市集等活動，能夠令你狂歡同時感受驚喜的視覺享受！

聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」（新都會廣場）

聖誕好去處2023｜新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

地址︰新都會廣場L3 - L4露天廣場

日期︰2023年11月中至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜13. 荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

有留意開台灣文創的話，應該對風靡全台的爆紅貓明星「橘貓重重 」並不陌生！這個聖誕，「橘貓重重 」化身成3米巨大版人氣厭世貓咪首次到港，場內更有9大冬日戶外打卡位，一於捉緊毛主子可愛又溫暖的尾巴，一同歡度聖誕！

聖誕好去處2023｜荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」（荃灣廣場）

聖誕好去處2023｜荃灣廣場 x橘貓重重 「『大』玩聖誕節」

地址︰荃灣廣場 L5 PLAY GARDEN空中花園

日期︰2023年11月中至2024年1月1日（上午10時30分至晚上10時 ）



聖誕好去處2023｜14. 銅鑼灣時代廣場「Christmas Elfventure」

每年聖誕，時代廣場都會在外面擺放裝飾，今年亦與日本藝術家小川耕平合作，以聖誕精靈為靈感，特別設計出全新的卡通人物「Lumi」，跟大家一起互動，打造出熱鬧和浪漫的聖誕氛圍。屆時將有聖誕夢工場外，亦設置6米高的巨型星光台和聖誕樹，在二樓中庭更可親自設計和製作Lumi的聖誕Whatsapp Stickers，不容錯過！

聖誕好去處2023｜銅鑼灣時代廣場「Christmas Elfventure」

地址：時代廣場露天廣場

日期：2023年11月18日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜15. 中環IFC「SnowPark雪感白色聖誕」

結合聖誕樹與薑餅屋的可愛氛圍，今年IFC將還原歐洲滑雪勝地，讓大家感受歐式聖誕。場內特別設置8.5米高巨型聖誕機，同時製造飄雪徐徐落下，即使未能到外地旅遊，依然能夠體驗漫天雪地的浪漫。

聖誕好去處2023｜中環IFC「SnowPark雪感白色聖誕」（IFC）

聖誕好去處2023｜中環IFC 「SnowPark雪感白色聖誕」

地址：商場一樓中庭

日期：2023年11月22日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜16. 九龍塘又一城「Walk with Me聖誕藝術企劃」

在慶祝聖誕的同時，又一城選擇較環保的做法，特別與本地及泰國的環保創作及藝術團隊合作，從香港、泰國及內地運進近10噸回收廢鐵及木材，並製成15米高高幻彩聖誕樹屋、玻璃歐陸小屋、奇幻蘑菇及木偶雕塑等，締造出華麗豐富的聖誕。又一城亦邀請到「姜濤女友」Traya，以及她的哥哥Atti一起為裝置拍照，兩人均展露出歡樂的笑容。

聖誕好去處2023｜九龍塘又一城「Walk with Me聖誕藝術企劃」（又一城）

聖誕好去處2023｜又一城亦邀請到「姜濤女友」Traya，以及她的哥哥Atti一起為裝置拍照。（又一城）

聖誕好去處2023｜九龍塘又一城「Walk with Me聖誕藝術企劃」

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

日期：2023年11月22日至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜17. 坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

每年都會推出精美聖誕佈置系列的IKEA，今年特別將整個IKEA的聖誕氣氛，帶到坑口東港城，並打造出濃厚的瑞典聖誕小鎮。中庭首度出現「巨大化」的FABLER小熊，身邊擺滿禮物和聖誕節，非常值得打卡。同時場內亦有多款公仔售賣，如FABLER小熊與其女友，亦有深受喜愛的鯊鯊，一個個整齊排列在架上，看來超級心動。

聖誕好去處2023｜17. 坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」（朱加曦攝）

此外，鎮內亦設美食站，餐單包括FABLER小熊麵包，而在場內購物，更可享限定明信片及代寄服務，讓大家都能向親朋好友送上聖誕祝福。

同場設有限定明信片及代寄服務（圖左）；推薦美食站內的FABLER小熊麵包（圖右）。（朱加曦攝）

聖誕好去處2023｜坑口東港城「IKEA聖誕小鎮」

地址：東港城商場1樓中庭

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕好去處2023｜18. 愉景灣「Christmas Wonderland 」

今年愉景灣的聖誕主題，同樣為歐陸小鎮，並在不同角落，添上充滿意式浪漫風格的天使燈飾裝置，廣場中心亦設6米高巨型聖誕樹，大家可在不同的特色打卡位，配搭飄雪和燈影效果，拍出舒適浪漫的照片。

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」（愉景灣）

愉景灣亦將於12月24至26日期間，開設「慈善手作市集」，同場更有歌舞表演，以及聖誕冰上奇妙匯演。若然向聖誕老人親自寫信，還有機會得到他的回信！

今年愉景灣的聖誕主題，同樣為歐陸小鎮，並在不同角落，添上充滿意式浪漫風格的天使燈飾裝置。（愉景灣）

聖誕好去處2023｜愉景灣「Christmas Wonderland 」

地址：愉景廣場、愉景北商場及 D’Deck

日期：2023年11月24日至2024年1月1日



夢幻冬日飄雪

地址：愉景北商場

日期：2023年11月25起每個周末



聖誕好去處2023｜19. 奧海城「CoComelon聖誕歷險」

若然喜歡可愛一點的聖誕擺設，奧海城與CoComelon合作，展示充滿歡樂感覺的聖誕佈置。整個樂園都以充氣裝置設計，大家可以進內與CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹打卡，而黃色的聖誕鹿巴士，也是個不錯的打卡點。

聖誕好去處2023｜奧海城「CoComelon聖誕歷險」（奧海城）

聖誕好去處2023｜奧海城「CoComelon聖誕歷險」

地址：奧海城2期地下主題中庭

日期：2023年11月25日至2024年1月1日

