五一｜內地客來港棄旅遊區打卡　改追捧社區citywalk與西貢行山熱

【五一黃金周/內地旅客行山熱/麥理浩徑】周三開始一連5日的內地黃金周，近期內地旅客轉變旅遊模式，以往來港愛到傳統旅遊區打卡及主題樂園，現時則改為深入香港平民社區Citywalk（城市漫游），甚至到荃灣老圍拜神求子，但最受歡迎是到西貢麥理浩徑行山尋幽探秘。



記者早前直擊一班來自北京和上海的內地旅客自組跑山團，專程來港到麥理浩徑跑山，有人甫抵港落機，便急於過跑山癮；也有人從深圳趕來行足兩日一夜，完成長達100公里的麥理浩徑後即返回內地。有參與者讚賞香港的山海風景，較內地的海岸線更勝一籌，笑稱：「絕對值得來。」



內地旅客興起來港行山熱潮，記者早前直擊一班內地人自組跑山團來麥理浩徑跑山。(黃浩謙攝)

麥理浩徑是香港最早啟用的一條長途遠足徑，以第25任港督麥理浩爵士（Sir Murray MacLehose）命名。遠足徑全長約100km，共分為十段，2016年獲評為全球20條最佳行山徑之一。麥理浩徑一直不乏行山客，近年吸引多了內地人慕名而來。今年3月初，專程趁周末假期來港跑山的李星為其中一人。

李星於2月29日深夜由北京乘飛機來港，甫抵埗入境香港，便直奔大嶼山伯公坳，在凌晨2時30分，一個人摸黑跑山，走了一遍鳳凰徑，經歷13小時、行走70公里左右，至翌日下午4時結束行程，滿足了他的跑山癮。當天他在屯門一間酒店住宿一晚，翌日早上又出發，與另外6名從上海經深圳來港的跑山團友會合，一行7人從麥理浩徑終點、即第十段作為起點，全程逆走麥理浩徑。

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李星坦言，相對於在城市漫遊的旅客，他更熱愛到不同城市的山野倘佯，今次為熟悉一下香港的山野而來探路，因為香港有四大經典戶外路線，包括麥理浩徑、港島徑 、衛奕信徑及鳳凰徑，如今他一次過將鳳凰徑和麥理浩徑征服，下次會再與另外兩位內地山友一同來挑戰餘下兩條山徑，總計約300公里的路線，預料花4至5天完成。

同行的內地山友宗華曾來港參加馬拉松及毅行者賽事，今次與李星一起挑戰逆走麥理浩徑。他向記者表示，早已見識過麥理浩徑的風景非常壯觀，無論是山景和海景，對比在內地的一些海岸線都好看一點，而且麥理浩徑的發展時間比較長，沿路設施比較好，又有補給點和營地，在內地十分聞名，很多內地山友都趨之若鶩；反而內地的山徑設施較不完善，「比較難走一點」。

他又稱，行山、越野跑或馬拉松等運動熱潮，是最近十多年才在內地興起，「主要是內地經濟發達了，人們才會想着發展消閒活動」，相反，香港在行山及馬拉松等活動方面，已有多年歷史及發展成熟，特別是各大行山徑，愈來愈吸引內地山友來實地觀摩，他亦相信未來會有更多內地山友來香港行山。

他認為，香港的自然風景仍然具有吸引力，反而來港購物則變得愈來愈沒有優勢。他又指北京、上海等城市物質水平，早已媲美香港，價錢相差無幾，以往他陪同家人來港，因有小朋友的關係，都會遊迪士尼樂園及購物，但未來若再一家人來港，相信不會刻意安排購物行程，可能會安排到其妻喜愛的M＋博物館實行文化深度遊。

李星亦補充說，香港與北京、上海的物質水平幾乎無差別，「或者可以說在一些場景和生活方式上，可能北京和上海比香港還要更好一些」。至於港府定期辦煙火表演吸引旅客來港的方案，對李星和宗華兩位山野發燒友來說，可謂毫無吸引力，兩人都笑言相信內地旅客，包括他們在內，都不會特意為了看個煙花而專程來港，他們反而為了香港的天然山徑而來。

這趟24小時的跑山之旅，當天在只有幾度的寒冷低溫下進行，最終順利圓滿結束，李星與宗華和部分山友都即日返回內地，準備翌日上班工作，餘下兩位隊友多留香港兩天遊覽。根據李星所說，這次他們大部分人在港都沒有購物消費，且沒有刻意前往旅遊區，以他來計算，最大花費應是來回機票，在港則主要花費租住酒店及吃簡單餐點；部分山友在港更幾乎零消費。

行山以外，內地旅客近期喜愛發掘一些比較香港道地的citywalk路線，由主流旅遊區改為深入港人平民社區，甚至專程來香港的廟宇參拜、求神問卜。其中以求子靈驗為本地人熟知的荃灣老圍龍母佛堂，在「小紅書」上亦大有人氣，有不少求子攻略，聲稱龍母佛堂「摸龍床求子」十分靈驗，吸引不少內地善信前來參拜求子。記者早前到龍母佛堂視察，雖然天有微雨，但仍有善男信女前來祈福或祭祀先人。

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廟內上層的龍母妝樓設有一張龍床，善信只要誠心摸龍床便可求得子嗣，再於龍床床底摸出幸運利是一封，便能為來年帶來好運。不少藝人如苑瓊丹、伍詠薇和張智霖夫婦等，每逢新春亦會來龍母佛堂祈福。

此外，在內地社交平台「小紅書」不乏各區的探店攻略，除了各式小店購物介紹，也有品嘗地道菜式，而九龍城遠近馳名的正宗泰國菜，更是吸引了不少內地旅客。除了口味正宗及地道，與內地的泰國菜口味不同，更為內地人吹捧的是九龍城泰國菜的「性價比」，價廉物美的餐廳，最配合內地「窮遊香港」的新模式。

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