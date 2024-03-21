今日必看8分鐘｜屯門開篷跑車自焚｜奪命工業意外 木行被指夾口供

屯門兆禧苑鈴木Cappuccino開篷跑車自焚 車主首當其衝燒傷手臂

一輛鈴木（Suzuki）Cappuccino開篷跑車，今日（21日）中午12時40分在屯門兆禧苑停車場內起火，更發生爆炸，在場車主走避不及燒傷左手臂，報警求助。消防員到場將火救熄，惟跑車已付諸一炬。

10日內4宗｜稱收數萬元報酬 24歲男泰國攜$400萬大麻花抵港被捕

海關偵破10日內第4宗旅客販運大麻案件，檢獲20公斤懷疑大麻花，市值約400萬元。海關機場課人員昨日（19日）於香港國際機場截查一名從泰國返港男子，利用X光機檢查其寄艙行李，發現影像有可疑，密度高並且呈粒狀，遂更深檢查，打開兩件行李後，發現有40包共重20公斤的大麻花，遂拘該名報稱無業的24歲無業男子，他報稱收取數萬元報酬犯案。案件交由海關毒品調查科跟進，被捕男子已被控以「控販運危險藥物」罪，案件明日（21日）於西九龍裁判法院提堂。

港鐵錦上路站外山火 火線險波及地盤 消防趕抵撲救

今日（21日）早上11時許，警方接報指，港鐵錦上路站巴士站附近一個地盤旁發生山火，據報影響範圍約50米乘50米，從相片可見山邊冒出白煙及火線。消防正趕到現場撲救。

黃大仙辦美食墟 檔主嘆「世界唔同晒」銷情不樂觀 有攤位停電

黃大仙廣場今日（21 日）起一連五日舉行「繽紛美食墟」，有52個參展商，售賣不同乾貨、食品。有參展商在疫情後首次開檔，坦言「幾年之後唔同晒世界」，有感市道不佳，而且本地人和內地客消費力弱，「買嘢冇之前咁爽手」，對銷情並不樂觀。

01獨家｜恒大許家印尖沙咀300呎「發迹屋」 遭中信旗下釘契抵債

恒大創辦人許家印，周一（18日）因公司年報造假，被罰終身禁入證券市場和4,700萬元人民幣。《香港01》發現他在香港最後「血脈」、1999年剛開始發迹時來港購買的300多呎洋樓單位，亦在同一日被釘契討債，涉及一筆60億元人民幣的債務。這是許家印在港餘下唯一以私人名義持有的物業，記者發現單位門外擺放多對女裝鞋，但保安稱數月都未見有人入住。

打鼓嶺木行意外︱告密信稱木行涉夾口供隱瞞真相 工權會促查真相

上周四（14日）打鼓嶺文錦渡路一間木行發生奪命工業意外，貨車司機梁偉健（43歲）遭一批約150條、重1.7噸的木材擊中頭部，當場身亡。今日（21日）早上，工業傷亡權益會陪同家屬就意外召開記者會，指收到一封匿名告密信，內容指木行試圖隱瞞真相，涉嫌教唆員工夾口供，企圖將責任推在死者身上，有妨礙司法公正之嫌。而工權會及家屬整合警方及勞工處調查所得及閉路電視錄影，相信意外的經過與木行當日所說的版本南轅北轍。死者胞弟指，意外後年邁的雙親已終日以淚洗面，沒料到真相至今仍被埋沒，促當局盡快查出事實真相，以還兄長公道。

東九文化中心LED花海｜原概念種杜鵑花海 區議會預算所限變假花

東九文化中心長階梯布置LED白花海，引起外界關注似「靈堂」。原來觀塘區議會原本構思在階梯旁種植杜鵑花海供市民「打卡」，但短短兩個月內概念大翻身，變成如今白色LED玫瑰花，晚上會發光變藍色花海。政府在區議會解釋，「基於技術考慮及支出預算所限」未能成事；有觀塘區議員表示，考慮到鮮花需要不斷淋花，否則長期曝曬「難處理」，因此決定全部更換成LED燈。

西半山般咸道牙科診所起火約10人疏散 疑載化學氣體機器發生爆炸

港島西半山有診所發生火警。今（21日）午4時許，般咸道65號一間牙科診所內的廁所起火冒煙，一度傳出爆炸聲，消防動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。火警幸無釀傷亡，約10人疏散。現場可見，診所廁所內有機器跌下；職員透露，廁所假天花上一部載有氣體的機器懷疑爆炸；警方及消防不排除有關機器含有化學氣體，現正調查起火原因。

銅鑼灣錶行劫案｜增至9人落網起獲13隻名錶 1隻另涉名錶世家劫案

上月28日銅鑼灣富明街錶行劫案，警方早前已拘捕6名「印尼黨」，分涉扮顧客開門、落手打劫及幕後支援等，部份人已被落案起訴；惟案中25隻、總值612萬元名錶贓物一直下落不明。警方表示，昨日（20日）以涉嫌「處理贓物」再拘3人，包括兩名巴基斯坦籍男子（24及27歲）及一名19歲泰國籍女子，並於被捕女子住所起獲12隻、總值約200萬元本案失物；另檢獲一隻百達翡麗（Patek Philippe）名錶，懷疑與去年12月尖沙咀名錶世家劫案有關，價值有待點算。

熱辣滾燙｜港人搶先上深圳觀看 戲票比港便宜僅是5個誘因之一

內地賣座喜劇電影《熱辣滾燙》橫掃內地新春檔期票房，以27.2億元（約29.6億港元）一舉打破同檔期的劇情片票房紀錄。《熱辣滾燙》現於香港上映，不過上月便有港人急不及待，趁周末北上深圳玩樂期間，順道到戲院先睹為快。他們大讚內地的戲票便宜、服務員態度斯文、音響表現優秀及環境舒適，甚至連座椅亦採用飛機頭等艙的梳化品牌，「芝華仕櫈喎，我都未坐過呀大佬，好軟熟㗎。」

攜行李車上九巴被阻 男子怒罵司機累停駛：擺乜都得！ 後續更衰

搭巴士要按規定擺放行李是常識吧？內地社交平台小紅書近日瘋傳1段影片，見到香港九巴車廂內有男乘客，因攜帶的大型行李車擺放問題，與司機爭執，更揚言報警，「擺乜都得，呢架車仔唔得？嚟啊，（叫）警察嚟啊！」、「呢個位（小型行李架）唔可以擺行李？擺明係針對（我）」，導致巴士停駛。乘客鼓譟不滿，紛紛批評男子行為離譜，「人渣嚟㗎，成車人陪你喺度！」、「你而家大晒啊你？」、「你咁自私！」。