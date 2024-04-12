4.22禁膠｜食肆預告將收餐具費　批發商稱環保餐具成本與膠製相若

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的法例，將在4月22日實施，有食肆已預告環保餐具成本高昂，法例實施後會就餐具收費。有環保餐具批發商代表今日（12日）在環保署簡介會上表示，木、甘蔗、竹製製造的餐刀成本介乎1毫至3毫，膠刀成本則在2毫至3毫之間，坦言環保餐具不比膠餐具貴很多。



環保署副署長胡偉文指，對比過50多間供應商的餐具價格，每套環保餐具成本只比膠餐具高幾仙。他重申，食肆向顧客收取餐具費用是其商業決定，環保署無權干預。



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立法會在去年10月通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，今月22日將實施首階段管制，禁止食肆、酒店等銷售或提供塑膠餐具及即棄塑膠產品，如棉花棒、膠裝洗漱用品等。

稻苗飲食專業學會會長、金記冰室主席徐汶緯早前表示，環保餐具成本價高昂，呼籲市民要做好心理準備，食肆或會就環保餐具向食客收費，將新增的成本反映在餐價中。

膠刀批發價2至3毫 木刀只需1毫6仙

明輝實業國際有限公司區域銷售主任黃志誠透露，公司批發環保餐具的價錢與膠餐具相若，以一把即棄餐具刀為例，膠刀批發價為2至3毫，而環保餐具刀則可分為木、甘蔗、竹製物料，當中木刀批發價最低，只是1毫6仙，其次是2毫8仙的甘蔗刀，竹製刀則最貴要3毫，如果食肆批量採購，批發價錢更可再低。

甘蔗製餐具較軟 竹製較堅挺但多孔或易生細菌

他續指，雖然環保餐具的生產成本略高於膠餐具，但其實兩者批發價相若。而不同物料的環保餐具各有優劣之處，如一些連鎖餐廳會因來貨價考量，而選擇價格較低的木餐具，亦有醫院因安全考慮，擔心木餐具有刺對病人構成危險，因而選用物料較軟的甘蔗製餐具，而竹製餐具最結實和堅挺，但有餐廳擔心竹有較多氣孔，長時間使用餐具或會滋生細菌，因而不選用。

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環保署：不能干預食肆定價

環保署副署長胡偉文在簡介會上指出，參照50多間供應商的環保餐具批發價，發現每套餐具只與膠餐具相差幾仙。對於有食肆預告法例實施後會就餐具收費，他表示，餐廳決定向食客收幾多餐具費是其商業決定，「佢有佢自由」。

綠色旅游是大勢所趨 相信旅客不會感陌生

環保署强調，走塑政策是面向供應商，望能源頭減塑，更指酒店業界歡迎禁塑條例，「酒店自己都想喺環保走多一步」，環保署對此十分鼓勵，亦積極與酒店業物色供應商提供環保貨品，現時酒店不同類型的洗漱用品都已有非塑膠替代品可供選用；他亦重申，綠色/可持續旅游是世界趨勢，非香港獨有，舉例世界各地如日本、歐洲等都一直在做，而香港亦要趕上世界步伐，他相信各地旅客對香港走塑安排亦不會陌生。

至於第二階段的禁塑安排，如枱布、牙線棒等，環保署表示未有確切推行時間，仍需視乎市面上有否價錢可承擔的替代品及業界準備情況。