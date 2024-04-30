今日必看8分鐘｜私家車無限倒車撞壆｜冧天秤事故一人涉誤殺被捕

私家車出迴旋處撞壆 無限倒車片瘋傳 目擊者笑：條仔有冇牌㗎？

他的車牌是淘寶回來的嗎？最近網上流傳1段車Cam影片，顯示1輛白色私家車在駛入大型迴旋處後，惟司機疑操作上有失誤，竟直剷向石壆，然後「墮入」倒車重調位置的「無限迴輪」中，過程被尾隨車輛的車cam拍下，車上目擊者看得大笑，更高呼「搞唔掂喎」，「唔識（揸車）㗎」，甚後更笑問：「佢隔離條仔有冇牌㗎？」網民看影片後都直指離譜，「依家啲牌真係易執呀！學神都好過你啦」、「呢啲係咪突發性認知障礙？唔記得咗點扭軚？」。

車cam直擊｜中環的士撞電單車釀3車串燒 鐵騎士拋起墮地外賣四散

中環發生3車「串燒」意外。今日（30日）中午約12時半，一輛的士沿民寶街東行，途至金融街交界時，收掣不及撞向前面一輛電單車；電單車復被推前，再撞向前面一輛私家車。38歲外籍電單車男司機背傷，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理，警方正調查意外原因。

安達臣道冧天秤｜時任項目經理涉誤殺被捕 將被落案起訴

2022年安達臣道房協地盤3死6傷塌天秤事故，警方東九龍總區重案組今日（30日）拘捕一名35歲男子涉嫌誤殺，稍後會被落案起訴。精進建築發言人表示，被捕人士為安達臣道地盤的時任項目經理，已於月前請辭，指對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查。

華豐大廈火｜勁力健美中心傳結業 馬老闆茫然剖白：74歲人點做吖

「好痛心，唔識用言語表達‥‥‥」4月10日佐敦華豐大廈5死40傷三級大火，奪走的不單止寶貴性命，還有作為老闆的畢生心血。逾40年歷史的「始祖級」鐵館勁力健美中心慘遭火劫蹂躪，滿目瘡痍，結業傳聞甚囂塵上。老闆馬先生今日（29日）親身向《香港01》剖白，他雖未直接回答是否結業，但慨嘆「做就冇得做㗎喇‥‥‥74歲人點做吖？」數十年心血毀於一旦，面對殘破的鐵館、兄弟般的學員、滿佈荊棘的前路，馬老闆患得患失，眼泛淚光稱：「人生有幾多40年？」

五一︱內地客搶訂油尖旺賓館多藏安全隱患 直擊先施大廈三大危機

內地五一黃金周將至，近期內地旅客興起窮遊香港趨勢，本港油尖旺區的廉價賓館成住宿首選。惟本月初佐敦華豐大廈5死奪命大火，揭露一幢大廈竟有35間持牌賓館，可能為大廈帶來承載量及安全隱患等問題。事隔約三星期臨近五一，又有多少同類舊廈的業主吸取大火的血的教訓，從而加強消防安全措施呢？

總統戲院結業｜戲迷拍照留念 保留最後戲票 嘆結業大勢所趨

新寶院線周六（27日）於社交平台宣布，旗下銅鑼灣總統戲院將於4月30日光榮結業，同時感謝大家支持。戲院今日（30日）最後一日營業，有巿民特意前來支持，表示「冇得打風睇戲」，認為一個如此方便、票價便宜的戲院結業得可惜，惟有感是大勢所趨，不少人寧願留在家中睇戲；亦有巿民特意一早從九龍過海，購買最後一張戲票，慨嘆「時代嘅巨輪」，望今日可留下一個回憶。

九龍灣地底電線槽傳爆炸聲石屎蓋彈起 附近交通燈及街燈受影響

今（29日）晚7時許，警方接獲一名女子報案，指常悅道與宏照道交界、近國際交易中心對開，有一個2呎乘4呎的地下電線槽傳出爆炸聲，石屎蓋彈起，冒出火花及煙，附近交通燈及街燈熄滅。消防到場開喉射水，渠務署及中電人員亦到場調查。《香港01》正向相關部門查詢事件。

青衣田螺車起火 司機用車尾水喉自救不果 終由消防救熄

青衣發生火燒車事件。凌晨2時半左右，一輛停泊在青衣西路近西草灣道路旁、俗稱「田螺車」的混凝土攪拌車，司機發現車頭位置突然冒煙起火，見狀立即在車尾取出水喉，向車頭射水意圖自救。然而火勢太猛，司機只好報案求助。所幸青衣南消防局距現場位置僅約200米，消防接報後迅至現場將火救熄，事件中無人受傷。

長沙中午突降大暴雨 「一秒入夜」1小時降雨近60毫米全國最猛烈

今日（29日）中午12點，湖南長沙突降大暴雨，瞬間天黑，白天宛如傍晚，連路邊街燈都點亮，多張照片瘋傳，引起內地全網關注。中國氣象局旗下的中國天氣網解釋，今天中午12時-下午1時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時次全國降水量最猛烈地區！

美國挺巴示威遍地開花趨激烈 550人被捕 UCLA兩陣營劍拔弩張

美國各地的大學校園爆發了親巴勒斯坦抗議活動，在加州大學洛杉磯分校（UCLA），兩批分別支持以色列和巴勒斯坦的示威者於4月28日爆發肢體衝突。支持巴人的示威者在加州大學洛杉磯分校紮營，而支持以色列的人士近日也開始在校園聚集，豎起了一個影片屏幕和揚聲器。原先兩方都在和平示威，校方設屏障分隔兩方支持者，惟有人越過分界線，雙方爆發衝突，互相推撞，校園警察隨即將兩批人分隔。