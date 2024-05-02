東九LED花海｜展至6.25或不延期　區議員料因場地所限：人流都多

造價50萬元的觀塘東九文化中心LED花海，早前被指似靈堂引熱議，民政事務處後來急改良增設橙紅玫瑰，3月底開放以來大受歡迎。觀塘區議會文件發現，打卡地標進度報告刪去原來「可因應效果、反應及財務安排延長展示期」等字眼，更寫明展示期維持三個月至6月25日結束，市民要「打卡」或須好好把握餘下個多月日子。



觀塘區議員張琪騰指，據其了解LED花海不考慮延期，具體原因民政處未有交代，他預計因該處屬行人通道，劇院設施下半年會陸續啟用，場地所限因此不便延期。他稱LED花海展出以來頗受歡迎，認為能成功帶動觀塘區人流。



▼3月28日 觀塘東九文化中心LED花海亮燈儀式▼



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民政事務總署支持各區青年社區建設委員會設置富有特色「打卡」地標，觀塘區其中一項目是在東九文化中心外階梯設置LED花海。花海裝置初時因滿滿「白玫瑰」被笑指像靈堂，引起社會熱議，民政事務處人員當晚即用膠布覆蓋、修整效果，其後加入紅橙花，並於3月28日正式開放，引來大批市民前來「打卡」。

花海展期原定3個月，即料6月底結束，觀塘區議會今年3月初進度文件曾列出「可因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期」。

不過，區會最新進度文件發現「考慮適度延長花海」的展示的字眼已被剛除，並寫明推行日期會至今年6月25日結束，為期三個月，意味著或已不考慮延期。文件也提到在工程期間，市民就佈置踴躍發表意見，故改良佈置議「打卡」點更受歡迎。

▼3月20日 日間白花海初次曝光惹起熱議▼



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觀塘區議員兼區青年社區建設委員會主席張琪騰回覆指，據其了解是不會考慮延期，即LED花海會在6月25日結束，但具體原因屬民政事務處考慮，今日區議會開會時也無透露原因。

張預料，因該處屬行人通道，而康文署已多次向區議會提到東九文化中心設施會逐步開放，其中劇院及劇場設施目標是今年下半年陸續啟用，故推測因場地所限，未能延期。

他又說，LED花海展出以來成效不俗，「人流都多，都見到居民有影相放上Facebook」，也認為對增加觀塘區人流有幫助，尤其晚上亮燈後效果不錯，頗受市民歡迎。

▼3月23日 東九文化中心加插粉紅色和橙色LED花款▼

