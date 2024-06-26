今日必看8分鐘｜中環馬路大混戰｜滑雪場港男撞人反鬧｢做雞啦你｣

尖沙咀漆咸圍韓式餐廳遭淋紅油 殃及停泊門外七人車

今日（26日）上午8時許，警方接報尖沙咀漆咸圍5至7號一間韓式餐廳，遭人淋紅油。警員到場見餐廳大門，外牆和對開路面紅彤彤，連帶停泊門外的一輛七人車亦告遭殃。警方正聯絡店舖負責人了解事件，列刑事毀壞案調查。

青衣洗衣工場冒煙 消防升雲梯撲救疏散上班族

青衣長達路1至33號青衣工業中心2期，今日（26日）上午7時許發生火警。樓上一個洗衣工場冒煙起火，大批上班族未能返回工廈工作。消防員到場開喉灌救，並升雲梯協助處理，火警於44分鐘後救熄，其間多人疏散，無人受傷，起火原因有待調查。

歐國盃｜海關檢$5100萬假貨 包括假波衫波鞋 售價僅正版一成半

本月起歐洲國家盃及美洲國家盃正式開鑼，巴黎奧運又即將拉開序幕，不法分子窺準機會製造侵權物品，魚目混珠推出市場，損害消費者及商標及版權持有人利益。有見及此，香港海關於6月3日至23日一連三星期展開特別行動，採取執法、巡查及教育三管齊下策略保護知識產權，拘捕9人並檢獲6.7萬件冒牌貨品。貨品主要經香港轉運至歐美及中東等地，當中包括約6,000件冒牌運動貨品，總值5,100萬元。

尋親｜美國教授重遊保良局家舍 申身份證便利日後續尋亡母資料

出生後被母親遺棄的美國加州大學教授陳偉傑約10年前開始尋親，卻只收到母親早已不在人世消息，6月中與妻女一行四人來港，到和合石靈灰安置所首次和母親陳靜儀「見面」。他昨日（25日）攜同妻女到銅鑼灣保良局故地重遊，在保良局的安排下，首次看到有關他身世的更多資料。

彩虹斬人案│疑吸煙問題爭執 中年漢涉摺刀刺傷青年 兩人俱被捕

港鐵彩虹站發生傷人案。周二（25日）晚上10時半，據報一名男子，在彩虹站近A2出口位置，突然遭另一名男子持刀襲擊。警方接報到場，即場制服一名涉案男子，他手指受傷；而遇襲男子則頭手受傷，由救護車送院治理。消息稱，兩人並不相識，疑遇襲青年不滿一名中年漢，在港鐵站外的小巴站頭吸煙，雙方發生爭執，突遭對方用刀刺傷。警方調查，以涉嫌打鬥罪及傷人罪，先後將傷者及施襲者拘捕。受事件影響，彩虹站A2出入口暫時關閉。

中環混戰．有片｜馬路擂台打到甩鞋 吊帶短裙女遭撻生魚扯人頭髮

中環馬路大混戰，男男女女「開片」打到瞓地！《香港01》獲得一段打鬥影片，可見10多名男女在藝穗會對開的分叉馬路大打出手，拳來腳往，粗口橫飛，有吊帶短裙女被「撻生魚」落地後，轉而騎乘另一名金髮女，狂扯頭髮搖晃打頭；亦有胖漢捱打甩鞋，抱頭俯伏馬路中，場面極度混亂。最終有警員趕抵控制場面，喝令涉案者「踎低」。據悉警方於周日（23日）拘捕數人。

山景邨財困男燒炭後離開 妻女4人被迷暈險死 警列企圖謀殺追緝

今日（26日）清晨屯門山景邨景安樓一個單位發生燒炭企圖自殺案，女戶主及3名女兒不適，獲送院治理，現時情況穩定；43歲姓黃男戶主下落不明。警方重案組接手調查後有駭人發現，女戶主4母女，昨晚吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意，其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。幸最終女戶主醒過來發現有燒炭痕迹而報警，4母女險死還生，先被送往屯門醫院，其後轉送東區醫院救治，情況穩定。

機場7.2試行智能安檢系統 電腦斷層X光機10秒呈360度行李影像

機管局今日（26日）宣布，耗資8億元，推出三項智能保安措施，包括電腦斷層X光機、自動回收行李托盤，以及人體全身掃描器，其中掃描時間減少三分一至10秒。7月2日將會在在機場南、北離境大堂率先在合共4條新通道試行，預計兩年全年使用，香港將成為全球首個全面採用智能安檢系統的機場，預料整體手提行李平均處理量可提升兩成。

滑雪MMA｜港男撞人反鬧｢做雞啦你｣ 被港女壓雪地狂毆 結局曝光

廣州融創滑雪場（廣融）一直是港人北上遊玩一大去處，不過滑雪運動有風險，相撞發生衝突在所難免。昨日（6月25日），有香港女生在小紅書發文稱，在廣融滑雪時被同是來自香港的雪友撞傷，並與3名港男發生衝突。被撞港女稱，期間撞人港男出言不遜稱「X你老母做雞啦你」點燃她的怒火，便將對方壓在雪地狂毆。影片在內地各滑雪圈中流傳，引發熱議。

書展2024｜7.17開鑼 影視文學主題 講座有《九龍城寨》原著作者

由貿發局主辦的第34屆香港書展，將於下月17日起於灣仔會議展覽中心一連七天舉行，門票明日（26日）起公開發售。今屆書展以「影視文學」為主題，將舉辦超過600項文化活動，展出多項與影視文學相關的作品，包括劇本手稿、獎項及電影道具等，又會邀請多位作家和導演出席書展講座與市民交流，當中包括電影《九龍城寨》原著作者余兒。