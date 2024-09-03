國泰A350停飛｜15架機須換引擎零部件　周三額外取消10對來回航班

CX國泰航空周一（2日）公布，機隊48架Airbus空中巴士A350航機中，發現有部份引擎零部件故障，已停飛檢測及維修。國泰今日（3日）最新表示，工程團隊於24小時內徹底檢查A350機隊全部運作中航機，發現當中15架需更換引擎零部件，並已修復當中三架。國泰指，預期所有受影響航機可於本周六（7日）恢復運作。

另外，國泰預計周三（4日）將額外取消 10 對來回航班，並稱所有長途航班不受影響。連同最新宣布的安排，國泰因應A350零件故障事故已取消34對航班，國泰籲旅客瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。



國泰A350-900客機。(國泰航空網頁圖片)