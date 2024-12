黎智英自辯｜認錯判以為中國政府不會做甚麼　又稱未聽過藍韜文

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今(13日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審,黎智英第17天自辯。指黎與助手Mark Simon談及時任美國國務卿蓬佩奧的演講中,引用了黎的觀點。蓬事後擔心黎的安全,但黎回覆指,認為中國政府想證明《國安法》不影響市民的自由,不會對他做些甚麼,著對方不要擔心。惟黎今在庭上稱,這只是他當時一廂情願的想法,也屬誤判。黎又稱不熟悉英國,未聽過藍韜文的名字



黎智英稱曾以為中國政府不會對他做甚麼,他自辯稱屬錯判。(李澤彤攝)

美國前國務卿蓬佩奧演講時曾引用黎智英文章的觀點,事後憂黎的安全。(Reuters)

蓬佩奧演講引用黎文章的觀點

黎智英提到與助手Mark Simon於2020年7月28日的Signal訊息。Mark Simon引述Peter Berkowitz的訊息,指時任美國國務卿蓬佩奧早前的演講中提出的觀點,部份來自黎文章中講及的「價值之戰」(war values),但沒有提黎的名字。黎確認2019年7月1日《紐約時報》刊登的文章:「What the Hong Kong protests are really about」是由黎撰寫,當中有提及「war values」

黎當時以為中國政府不會動用國安法

Mark Simon在訊息稱:「他們很擔心你的安全。」黎回覆稱著他們不用擔心,認為中國政府想向商界和國際社會證明,《國安法》不損害法治,亦不影響市民的自由,現時不會對黎做甚麼。惟黎今稱,他當時以為中國政府不會動用《國安法》屬一廂情願,也屬誤判。

行會前召集人陳智思在美國的戶口被取消時,黎智英在私人通訊指特朗普真棒。(蘇煒然攝)

陳智思戶口被取消黎指特朗普真棒

黎繼而講及和李兆富的WhatsApp訊息,黎講及時任行政會議召集人陳智思被銀行取消戶口,稱:「我肯定這只是冰山一角,制裁將陸續有來,針對不同職級,但同樣打壓自由的人,真棒, 特朗普總統」。黎指,他同意特朗普所做的事,當時是為他歡呼。

有叫助手給李2萬元作酬勞

黎又指,李兆富替他管理Twitter帳戶,或不收酬勞,或Mark Simon從黎的款項中向李支付款項。辯方繼而展示黎和Mark Simon的訊息,黎在訊息指,著Mark Simon向李支付2萬元。黎稱該2萬元是李管理其帳戶的酬勞。此外,他透露時任《蘋果》主筆楊清奇等向黎提供資料,讓他撰寫Twitter帖文,曾因此向楊等人支付1萬元,但黎認為該資料沒有用,沒有使用它們,楊之後也沒有提供資料。

認為政庲以疫情為藉口押後選舉

辯方又問同月30日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」,黎在節目稱,政府會以疫情為藉口,押後立會選舉,但黎認為真正原因是因為民主派初選成功,加上《國安法》生效惹怒港人,政府擔心建制派的選情。黎解釋,當時其他國家仍然舉行選舉,但政府以疫情為藉口押後立會選舉,強調此是其推論,並非煽動。

黎智英指在其英語訪談節目的嘉賓,多為信奉自由市場的原則。(節目片段)

揀選嘉賓多屬美國共和黨

辯方問黎如何揀撰嘉賓,黎稱其節目談及國際事務、中國等,會邀請可以提供具體意見的人。他多㨂選信奉自由市場原則的嘉賓,但黎否認中國的立場是其㨂選條件之一,又指很多嘉賓對中國不認識,且主要來自美國,大多屬共和黨。

曾轉發建議制裁林鄭帖文

辯方繼而展示,黎Twitter帳戶於同月30日的帖文,該帖文轉發「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)的帖文,內容提及香港政府「DQ」立會參選人,並建議把時任特首林鄭月娥和其他中港官員加入制裁名單。黎智英庭指該帖文由李處理,他當時沒有為意。

黎認要就李轉發的帖文負責

黎又稱,無論李代表黎做什麼,也也應就負責,但他沒有授權李做犯法的事。法官李素蘭問黎是否授權李管理其帳戶,黎同意,並稱包括所有為他發表的帖文。黎續指,即使李犯錯,他也要負責,他同意該次轉發屬錯誤。法官李運騰問,黎有否要求李不要再轉發,黎稱沒有。

黎不熟英國未聽過

黎智英稱不熟英國,未聽過英國前外交大臣藍韜文的名字。(Reuters)

就黎智英Twitter帳戶轉發「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)的帖文,羅傑斯的帖文亦提及時任英國外相藍韜文(Dominic Raab)。黎稱從未聽過藍韜文的名字。辯方指黎熟乎美國的政界,不熟悉英國方面,黎解釋美國較支持香港人爭取自由,亦較有影響力。羅傑斯亦支持香港,包括在英國進行遊說。

黎否認主張封殺中國科技

辯方展示一篇黎寫的文章,提到:「這個『科技封殺聯盟』對中國經濟是要害的一擊。沒有了西方科技交流,中國科技將會窒步不前....缺乏競爭壓力下的進步原動力,中國科技便呆滞不前。」他指,這個並非一個正式的聯盟,該名字或是他從新聞中看到。辯方問黎是否主張向中國實施科技封殺,黎否認,指內文只是講述當時發生何事。

黎指新聞工作者很大機會因撰寫的文章而入獄

辯方又展示黎Twitter帳戶於同日的帖文稱:「新聞自由正受威脅,新聞工作者也可能入獄。」黎指在《國安法》下,新聞工作者很大機會因其撰寫的文章而入獄。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號:HCCC 51/2022

