【武漢肺炎・直播】升至最高級緊急應變　取消渣馬　2月17日復課

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情繼續蔓延，中國內地感染人數突破1300人，41人死亡，其中昨日就新增16人死亡，武漢一名醫生今早殉職。 香港已有五宗確診，其中第三宗確診的病人，在屯門醫院求診期間，曾逗留非負壓病房三四個鐘，醫管局指或會影響其他人，正在評估風險。另外其中一個確診情況轉差，要用呼吸機。 港大微生物學系講座教授袁國勇指，病毒傳染率達83%，未來數日是阻病毒傳港最後機會。權威醫學期刊《刺針》刊內地41病例分析，指病毒似沙士，死亡率達15%；期刊亦刊出港大研究證實人傳人，病人武漢返深圳後傳染同住家人。

【16:37】林鄭月娥連同食衛局局長陳肇始、副局長徐德義、教育局局長楊潤雄見記者。她指從今早9點半開會到剛剛結束，聽取梁卓偉、袁國勇、許樹昌三位專家意見。

林鄭月娥宣布定立六大策略：

1. 提升防疫機制和組織架構。應變計劃是戒備、嚴重、緊急。現在會提升至最高級別「緊急」。有行政長官領導督導委員會暨指揮中心，設立四個工作小組：疫情防控工作小組（食物及衛生局局長領導）、應變行動工作小組（政務司司長領導）、公眾參與工作小組（民政事務局局長領導）、抗疫傳訊工作小組（政制及內地事務局局長領導）。

行政長官領導督導委員會暨指揮中心，委任四人，梁卓偉、袁國勇、許樹昌和福田敬二。

2. 加強管制出入口，控制疫情傳播。無限期暫停來往武漢的航班和高鐵；擴大內地入境健康申報至所有口岸；離境人士量體溫，深圳、澳門、珠海優先處理。更新旅遊健康建議，整個湖北省都是呼籲市民切勿前往。暫停所有特區政府主辦，到內地的體育活動。

3. 取消人數眾多的大型活動。取消渣打馬拉松、元宵晚會、特區政府的新春就會。呼籲其他非政府主辦機構亦跟隨。

4. 延遲中小學、幼稚園、幼兒園和特殊學校，至2月17日復課。之後要再評估。大專院校要加強有關措施。社會福利設施，院舍、日漸服務中心，暫時毋須關閉，因為很多弱勢社群需要這些服務，當局提供額外資源，加強清潔，訪客須量體溫、戴口罩。

不同政府部門轄下公眾設施，遊樂場、游泳池、圖書館、街市等，會更頻密清潔，波波池等暫停開放。公共交通機構、私人物業物管加強防疫。加強香港市民的個人衛生。

與口罩供應商聯絡，確保短期內滿足需求。供應商會盡力在內地和其他地區找到合適貨源。內地是貨源供應主要地，已親自致函國務院，要求確保供應。

5. 加強衛生署、醫管局等抗疫設施和服務。

6. 資源不是限制，只要有需要，為市民健康，不會吝惜資源。

【15:45】據了解，政府將交代渣打馬拉松比賽是否延期的安排。

【15:00】行政長官林鄭月娥今日下午4時30分見記者，交代最新疫情。

【14:05】大年初一，不少藥房都休市，旺角一間藥房「獨市」營業，驚現1400元一盒N95醫護口罩。

【14:00】全國22省（直轄市、自治區）啟動最高級的「一級響應」，香港依然維持第二級「嚴重」級別，海洋公園、迪士尼樂園仍然開放。

【13:44】屯門醫院直擊：患者曾逗留非負氣壓病房，一男子被送隔離病房。

【13:00】馬來西亞確診三宗個案，患者為新加坡確診病人家屬。

【11:30】鍾健禮指，今早收到屯門醫院感染控制主任電話，發現第三個個案，在急症室處理流程上，有地方要「再看清楚」。23日晚上到達急症室，由於急症室有兩間負壓病房在使用，該名病人被安排在處理創傷房間，病人逗留三至四小時，之後再檢查發現該房間並非負壓，「對員工和病人有機會受影響」，已經找同事和專家，再看看整個流程，看看風險有多大，會否影響其他病人。

鍾健禮指，該房間外面是一個較小範圍，等待照X光，並非對住人流密集的大堂。已通知衛生防護中心做風險評估，未能回答風險有多少。但該患者使用過的房間，會徹底消毒後，才會再使用。

被問及負壓病房與普通病房的差別，鍾健禮指負壓是要隔絕空氣傳播的病菌，如水痘、肺癆等，而武漢肺炎屬於飛沫傳播，主要是三呎內距離。武漢肺炎要在負壓病房處理，主要是怕抽痰等霧化措施時，會將飛沫傳播短時間內變成空氣傳播，所以才要在負壓病房。因此會即時到屯門醫院看清楚。

張竹君說，第四和第五宗確診患者的女兒，與父母差不多時候發燒。

被追問內地多個省份關閉所有遊樂設施，廣州要求所有武漢旅客隔離、海南要求所有湖北旅客隔離，張竹君指特首正商討防疫措施，或有待特首公布。

【11:15】衛生防護中心記者會

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生見記者。

張竹君形容疫情來勢洶洶，呼籲市民戴口罩。

鍾健禮指，昨日新增62宗懷疑個案，一共107人留院觀察。他說五名確診病人情況穩定，其中一位病人情況稍微轉差，今早要用氧氣機協助呼吸。負壓病床603張，使用量40%；負壓病房從290間增至325間，使用量約60%。擔心新春假期後又更多病人，醫院壓力更大。公立醫院有五位醫務同事因為呈報機制而呈報，會檢測新型冠狀病毒，情況基本穩定，其中二人有感冒但去過深圳醫院，有同事身穿全副裝備，但接觸過病人，有傷風感冒，因此先隔離。其中一位已經出院，三位已經測試新型冠狀病毒測試呈陰性，其他正留意。鍾健禮澄清不會安排懷孕員工到高風險地方工作，例如負壓房、分流等是高風險，但急症室有其他地方並非高風險，會考慮同事的擔心和自己的想法。

目前有兩名醫務在隔離，鍾健禮澄清隔離是毋須扣大假。

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【武漢肺炎】《刺針》刊內地41病例分析：似沙士 死亡率達15%

【武漢肺炎】港大首證病毒人傳人 病人武漢返深圳後傳染同住家人

【武漢肺炎】袁國勇：傳染率83% 未來數日是阻病毒傳港最後機會

1月25日，衛生防護中心記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮（右）見記者。（張美華攝）

【10:34】一對武漢夫婦來港後分別出現發燒及咳嗽，兩人對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前正隔離治療。兩人的居於馬鞍山銀湖．天峰的女兒，昨日開始發燒，她被送院接受隔離。大年初一（25日）早上銀湖．天峰大堂門口有清潔工人駐守，他們穿保護衣連帽、戴護目鏡、醫療口罩及手套。有住戶指頗擔心疫情，但會加強個人清潔及長戴口罩。

【10:04】1月24日，廣東省新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例25例，其中重症病例1例，無危重病例。無新增死亡病例和出院病例。在廣東省確診病例中，有12例發病前無湖北居住史或旅行史。

截至1月24日24時，廣東省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例78例，其中重症病例15例，危重病例4例，無死亡病例，出院病例2例。其中：確診病例中，廣州14例、深圳20例、珠海10例、汕頭1例、佛山9例、韶關3例、惠州7例、東莞1例、中山2例、陽江5例、湛江2例、肇慶2例、清遠2例；重症病例中，廣州4例、深圳7例、珠海1例、韶關1例、陽江1例、肇慶1例；危重病例中，深圳3例、珠海1例。目前追蹤到密切接觸者346人，均在接受醫學觀察。

▼武漢疫情嚴重▼

+ 7 + 6 + 5

【09:33】今日中午12點開始，海口將對湖北省過海登島旅客集中隔離觀察。

【09:27】湖北省中西醫結合醫院（新華醫院）耳鼻喉科醫生梁武東，疑因感染新型冠狀病毒肺炎，1月18日被轉到金銀潭醫院，1月25日早上7時多病逝，終年62歲。

【09:10】澳洲確診首宗病例，患者為50歲中國籍男子，1月19日乘搭南航CZ32班機，從廣州飛往墨爾本。

【09:00】衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（25日）在商台節目時，提到病人個別曾到屋苑、商場，惟「在本地行動唔係好廣泛」，料香港短時間內再有新個案出現。中大呼吸系統學講座教授許樹昌指，武漢未封城時已有大量人離開，現仍未過14日潛伏期，料未來確診數字會上升。

【08:00】內地公布最新疫情，1277人確診，41人死亡，38人治愈；其中湖北省729人染病，39人死亡，32人治愈；廣東省是感染人數第二多的省份，有78人確診，昨日就新增25宗；內地傳媒報道有醫務人員感染的北京，一共有36人確診；另外黑龍江和河北各有1人死亡。

香港共有5人確診，台灣3人確診，澳門2人確診。

【06:45】特首林鄭月娥瑞士回港後會見傳媒，指香港新增兩宗確診病例，已連日跟政務司長張建宗及食衞局局長陳肇始等商討對策，並稱將召開高層會議，或在下午親自主持新聞發佈會，交代最新抗疫工作。

【0521】法國新增一宗確診個案，累計共三宗確診個案，是歐洲首例。有關部門指三名病人均曾到過中國，其中兩名病人來自同一個家庭。衛生部長Agnès Buzyn指，預計會有更多個案出現，並指法國成為首個發現個案的歐洲國家，很大原因是其研發的快速測試能有效率地辨識患者。

▼武漢封城▼

+ 11 + 10 + 9

【05:45】湖北省衛生健康委員會今日凌晨5時公布，截至24日午夜，全省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例180例（武漢市新增77例、十堰市新增4例、荊門市新增13例、孝感市新增4例、黃岡市新增52例、荊州市新增2例、仙桃市新增8例，隨州市首次發現5例、恩施州首次發現11例、鄂州市首次發現1例、天門市首次發現3例）。

全省新增死亡15例，全為武漢市病例。武漢市治愈出院1例。

內地總確診人數由昨日919宗，急升至1,099宗，突破千人關口；而死亡人數累計達到41人，即死亡率為4%。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

【05:05】美國出現第二宗確診個案，60餘歲女患者曾到過武漢旅遊。美國國務院當地周四晚向中國湖北省發出最高的第4級旅遊警告，建議國民不要到武漢市所在的湖北省。旅遊警告級別與美國向朝鮮、敍利亞及伊朗發出的屬同一級別。美國又撤走駐武漢領使館大部分人員及其家屬。

【04:30】尼泊爾衞生部當地時間24日公布，一名由中國武漢返國學生，確診感染新型冠狀病毒，是該國首宗。

【04:00】法國衛生部長Agnès Buzyn在當地24日晚上在新聞發布會上表示，在巴黎和波爾多合共有兩人確診感染了新型冠狀病毒，是法國首例，也是歐洲首例，當局會盡最大努力遏制該病毒擴散。

Buzyn表示，波爾多的男病人從中國返回，患者曾經經過武漢市。 Buzyn說，男病人於23日因出現徵狀而求診，其後在醫院隔離房房留醫。他自23日以來，在法國接觸過十多人。巴黎的病人也去過中國，目前在醫院留醫。