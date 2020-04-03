【校園天地】三水同鄉會禤景榮首間全校以ZOOM全科全方位教學小學

疫情爆發，學校要停課，教育局至今表示復課無期。不少小朋友太久沒有提起紙筆都變成懶惰豬！家長亦會擔心小朋友追不上學習進度。三水同鄉會禤景榮學校的同學仔有福了！校長老師們走在時代尖端，向大專院校取經，用最前衛的教學軟件在停課之間提供實時教學。學校致力利用Zoom配合E-class等網上學習工具跟學生上課，讓學生能在家輕鬆學習，善用停課時間，做到停課不停學！

老師用Zoom軟件可以和學生實時上課即時溝通，上課時老師可在堂上點名、分享電腦教學畫面。學生可用虛擬背景上課，更有舉手按鈕可回答老師的問題。師生可作即時交流，配合上課氣氛功能，學習事半功倍。除此之外，現時禤小庫存有超過500條教學影片，讓同學仔可全天候學習。

Zoom網上實時上課計劃由2月24日開始推行，至今統計，全校學生出席課堂達98％(還在外地或沒有流動數據的學生除外)，老師開始熟悉有關運作，一切非常暢順。

老師：「這段日子比在學校上課更疲累，但看見學生投入課堂覺得辛苦也值得！」

以往小學比較少網上即時教學的經驗，也許老師對電子教學沒有信心，但老師也奮力突破自己的心理關口、衝破自己的舒適地帶，努力把任務好好實踐！希望夠透過視像關愛及教導他們，也要重建有規律的生活！

老師上課時要準備全新的電子教材，配以手舞足蹈的姿體動作，各種道具也拿出來，也是為提升同學的上課專注力，令學生隔著屏幕也能吸受到知識。

網上實時教學KOL - 小寶校長

日前我們的小寶校長有幸先後兩次獲香教育大學和學校領導課程同學會邀請作網上講座的演講講者。同埸更有香港教育大學教育政策及領導學系副系主任-陸佳芳博士，香港電腦教育學會主席及香港聖公會何明華會督中學的校長-金偉明校長，還有其他資深學者不能盡數。

是次講座分享題目為「非常時期，非常教學：疫情時期教師創新實踐的領導」，小寶校長與大中小學的教育界人士分享因疫情期間學校中的網路教學的佈局與實踐。學校利用什麼創新策略進行停課不停學，怎樣用Zoom作網上實時教學，成為全港首間全科目以及課後支援也用上zoom授課的小學。

參與者皆對學校這個具前瞻性、大膽嘗試、最緊要是以孩子為本的做法十分讚嘆。讚嘆的是整個團隊的團結、讚嘆的是老師們的勇於嘗試、開放求進、更讚嘆的是老師們為孩子的愛心。

（內容由三水同鄉會禤景榮學校提供）

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