新冠肺炎｜累計3003宗確診　禁堂食令下19社區中心開放可午膳

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，以及80多宗初步確診個案，累計本港感染個案衝破3,000大關，共有3,003宗確診個案。 由於仍有大量打工仔需要工作，食肆昨日起禁堂食，不少基層勞工要四周找地方吃午餐，公園、天橋、橋底、地盤外滿是吃飯的人，囫圇吞棗式急急吃。政府昨晚宣布開放19間社區中心予有需要市民進食午餐，由上午11時至下午3時開放。

↓↓午膳時間（上午11時至下午3時）開放的19間社區會堂／社區中心↓↓

新冠肺炎｜禁堂食捱批 政府明起開放19避暑中心供市民用膳

19間社區中心供市民用膳安排：

＊明日（30日）起每日上午11時開放至下午時。

＊市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。

＊有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。

＊進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。

＊除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。

＊為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

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【08:00】截至周四（30日）上午8時，全國確診病例87,576宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例1宗，治癒病例80,962宗，累計境外輸入2,056宗。

【00:56】本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日在廣東廣州接受訪問，他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

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【00:34】本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署周三（29日）報告本周二（28日）錄得118宗確診個案，連續8日錄得過百宗。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，屯門區再次成為「重災區」，四名患者報稱居於屯門倚嶺南庭，累計近三日共有五宗，疑似屬同一家庭；葵涌工商廈IPLACE再增一名女童感染，四日內共錄得四宗，為兩大兩小女居民，未知是否同一家庭，但情況不尋常。

此外，一名34歲女患者報稱居於紅磡「環海．東岸」，為該屋苑首次上榜。大圍名城、將軍澳日出康城有患者；港島杏花邨亦有新增兩宗確診個案，分別居住第1座及第5座，近兩日共有三宗，當中第1座有兩人，二人有流行病學關連。

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【00:10】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增25間食肆，包括兩間譚仔雲南米線分店上榜，分別位於佐敦凱豪商業中心和觀塘貴顯樓，另亦包括新世紀廣場的Outback Steakhouse。除食肆外，亦有患者曾到訪過大埔超級城、西九龍中心等商場。

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屯門倚嶺南庭葵涌IPLACE共9人染疫。（香港01製圖）

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