新冠肺炎・最新｜全民檢測今起登記　首兩小時逾3萬人預約

本港第三波新冠肺炎疫情未息，截至28日凌晨，單日新增13宗確診，累計增至4,769宗；另外有10多宗初步陽性個案。 全民檢測今日（29日）早上開始，可以在網上登記 ，全港設有141個檢測採樣中心，計劃在9月1日開始展開。 今日是重開戲院、美容院，放寬晚上堂食至晚上9時後首個周末，預計街上的人流將會增加。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

▼8.28 放寬晚市堂食首日▼

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新冠肺炎｜許樹昌︰本港不明源頭個案逾三成 防疫措施僅局部有效

【09:30】公務員事務局長聶德權今日電台節目表示，今早7時開始的全民檢測預約系統運作順暢，鼓勵市民盡快預約，又稱首兩小時已有3萬名市民參與。他說明白有市民關注部份社區檢測中心較近民居，惟今次檢測對象是無病徵市民，檢測中心與街上的風險相若。

全民檢測｜網上預約今開始 登記程序數分鐘完成（附預約步驟）

【07:00】全民檢測網上登記早上7點開始，市民可登入https://www.communitytest.gov.hk/登記，如果不懂得上網登記，可以到郵局或屋邨辦事處協助。全港有141個檢測中心。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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【00:00】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（28日）公布新增13宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。有五條公共屋邨上榜，包括將軍澳尚德邨、觀塘安泰邨、牛頭角彩德邨、黃大仙美東邨及何文田愛民邨；當中尚德邨尚禮樓有三名患者，為染疫的Foodpanda外賣員及其昨日病故後確診的丈夫，以及她的長子，其次子被驗出有抗體、但沒帶病毒，不列作確診者。

確診大廈｜患者住所全覽 確診Foodpanda外賣員及家人居尚德邨

資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中染疫的Foodpanda外賣員及其病故後確診的丈夫，曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」；死者生前亦曾過該商場中的「一粥麵」及「肯德基」。另外，於鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲確診女學生，曾到過佐敦永發大廈「Isaak's」，以及尖沙咀「霸嗎拉麵」。

確診餐廳｜增五食肆上榜 尚德邨不治病人生前曾光顧一粥麵肯德基

▼8.28 戲院重開情況▼

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▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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