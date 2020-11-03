新冠肺炎・最新｜梅窩Staycation群組續有新個案　泳灘今日解封

本港新冠肺炎疫情近日反彈，衞生署昨日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗屬梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation群組，患者感染源頭不明。昨半日新增少於10宗初步確診個案，其中一人屬梅窩Staycation群組。該群組共有約60人被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。

另刊憲的康文署泳灘在第三波疫情爆發後關閉，市民在今個夏天無法暢泳。封鎖令今日結束，刊憲泳灘今起重開。但因泳季已結束，大部分泳灘已無拯溺服務。上周五（10月30日）生效的新一輪防疫措施，包括食肆每枱人數放寬至6人、酒吧每枱4人等等，將於本周四(５日）午夜屆滿，行政會議今日將審議是否維持不變或收緊。

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【00:00】根據康文署上周公布，在11月至明年3月期間，重開的泳灘將採取以下的救生員服務安排：

深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於重開後，每日上午8時至下午5時提供救生員服務；淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於重開後至11月30日，每日上午8時至下午5時提供救生員服務，12月1日至明年2月28日救生員服務暫停；其餘29個泳灘在重開後至明年3月31日暫停救生員服務。

康文署特別提醒泳灘使用人士，不得進行多於法例指定人數的群組聚集（4人），以及身處公眾地方時須一直佩戴口罩，設於刊憲泳灘內的燒烤場會繼續關閉。

昨日總覽：新冠肺炎・11.2｜增6宗確診 3宗與銀礦灣Staycation相關

今增6宗個案 銀礦灣Staycation群組錄3宗確診、1宗初步陽性

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衞生署指，女病人曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation。（網上圖片）

確診大廈食肆｜梅窩Staycation群組3患者行蹤曝光 曾光顧8間食肆

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，屬昨日初步確診患者，同屬「梅窩Staycation」（宅度假）群組。衞生署今日公布患者潛伏期行蹤，26歲女患者曾到黃竹坑和大埔；其26歲男友人主要在大埔出沒，曾到區內4間食肆；而15歲男生就到訪過粉嶺、大埔和黃大仙多間餐廳，即該「梅窩Staycation」三名患者，潛伏期至少8間餐館上榜。

梅窩酒店Staycation群組

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▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼