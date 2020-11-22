【校園投稿】華富邨寶血小學「大手拖小手」

九月下旬終於回校面授上課了，一群群稚嫩的小一新生走進本校的大門，緊隨左右的父母感到興奮之餘，更盼望孩子順利適應小學生活。

華富邨寶血小學明白小一階段是孩子適應學習的關鍵時刻，特地每年均舉辦了｢大手拖小手 孖寶拍檔｣計劃，讓六年級的學長照顧及陪伴一年級同學，組成小組，協助一年級同學熟悉小學環境。今年疫情，學校亦依舊舉行，排除萬難，學長在老師安排下以ZOOM及實體形式進行互動活動。

（華富邨寶血小學圖片）

華寶 愛相傳

在校面授時段，學長們以小組形式與學弟妹參與活動，如校園遊蹤、學習常規無難度、老師面面觀、防疫學習活動等。

除了上學時間外，學校更加設zoom時段活動，讓小一同學們們善用下午在家時間，透過參與富啟發性的活動，與學長們打成一片。活動內容豐富有趣，包括製作防疫面罩、簡單運動我最叻、水果派對等。

家校 心連心

「小一百日慶祝會」讓家長見證孩子們的成長。活動中，學長們分享與小一同學共度的難忘時光，彼此的情感真摯，讓在場人士十分感動。此外，家長們也分享了孩子們成長的點滴，學校的活動讓孩子減少玩遊戲機時間，主動要求家長一起做運動，反映學校教育的成效。

學校一向重視家長的參與，「童成長 樂飛翔」是學校特意為家長們準備的神秘活動，同學們在紙飛機上寫上對父母的感謝語句，在操場上進行飛行放送活動，家長們收到子女的心意都難掩喜樂的心情。

最後，同學們以詠唱歌曲「無盡的愛」，感謝父母的陪伴與支持。

學校透過活動，成功幫助小一生在新的學習階段，建立自信，培養學生正面的學習態度和習慣，為他們在新階段的學習打穩基礎，提升獨立學習的能力，促進身心健康成長。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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