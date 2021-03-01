新冠肺炎・最新｜疫苗預約開放等逾1小時　K11 MUSEA延閉館至周五

撰文： 袁澍 朱海棋 黃詠榆 勞敏儀 鄭翠碧 歐陽德浩 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-01 09:17

新冠肺炎疫情有反彈跡象，周日（2月28日）公布單日新增確診數字反彈至22宗，其中4宗無源頭，累計個案增至11,006宗。尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至44人染疫，並牽連九龍醫院、西醫診所護士。而K11 MUSEA亦有其他餐廳食客及Cartier員工中招。另外，初步確診個案有十多宗。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

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【09:04】K11 MUSEA延長閉館至周五。K11集團指，為了額外保障全體員工及訪客的健康，商場將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障。因此，閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。 【09:00】記者9時登入疫苗預約系統，預計等待時間多於一小時。

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▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼

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▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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【00:01】K11 MUSEA「名潮食館」群組持續擴大，本港周日（28日）新增22宗確診，「名潮食館」群組則擴大至44人中招。其中一名患者在潛伏期曾光顧佐敦富都茶餐廳、位於觀塘創紀之城5期的京饌，以及Table 18 Bar & Restaurant，而京饌早前已公布有確診者到訪過。

此外，在建造業議會工作的53歲女子，在潛伏期曾到訪 K11 ARTUS內的The Chamber。

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▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼

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