今日新聞8分鐘｜清潔工疑自貼自清街招｜尿袋爆炸29歲台女險毀容

大圍男穿外賣公司制服大鬧兩餸飯店 上月曾大鬧麥當勞襲擊女店員

上個月，一名躁底外賣男大鬧大圍新翠邨麥當勞，涉向女職員施襲被捕。《香港01》接獲讀者報料，指該名男子今晚（23日）又在隆亨邨一間兩餸飯店生事，「揸電動單車撞到老闆」；有人小事化大，最終驚動警方到場。

相片可見，涉事男子身穿一間外賣公司的外套制服。惟《香港01》向店方查詢事發經過後，店員指該名男子當時並非送外賣，只是自己購買兩餸飯，卻不滿份量不足而發難，直斥他經常惹事，「佢file厚過我塊面！」

澳門私家車拍戲失事 撞傷12演員包括4小童 9人持雙程證

澳門三巴仔橫街發生驚險車禍。據澳門傳媒報道，今午（24日）近2時半，一輛私家車在三巴仔橫街失控撞傷多人，12人受傷，包括4名小童，幸全部清醒，送院救治。報道指，當時現場有劇組拍戲，司機駕駛私家車轉彎期間，懷疑失控衝落樓梯，傷者全部為群眾演員。確實事故原因仍有待調查。

有片｜九龍公園疑洗池抽乾水 魚龜缺水瀕死 組織：遊客目擊慘況

九龍公園內的「中國花園」大型水池，懷疑洗池前未有撈起池中全部生物，抽乾池水後驚現多條活魚垂死掙扎，亦有大量巴西龜缺水暴曬；事件驚動警方到場。救援動物組織「龜途」創辦人阿邦向《香港01》透露，親睹多條魚在泥濘中瀕死、多隻龜在幾近乾涸的池底求存，有中外遊客更目擊龜隻「監生分食」半死活魚的慘況。

現場影片可見，有清潔工人將龜隻拋擲落池底「水氹」，龜殼撞擊地面發出「啪啪」聲響；其後又用腳輕輕踢龜移動。阿邦形容事件「難以接受」，促請康文署加強管理及對前線員工的培訓；亦呼籲市民切勿胡亂棄養。《香港01》正向康文署查詢事件。

潮牌Stüssy銅鑼灣專門店遭毀壞 男子疑用行山杖扑爆櫥窗後逃去

著名美國服裝潮流品牌「Stüssy」位於銅鑼灣白沙灣道9號地下的專門店，今晚（23日）關門後遭人破壞。晚上約9時34分，警方接獲報案，指一名男子持長棍狀硬物，扑爆店舖櫥窗後，向灣仔方向逃去。

有片｜食環署外判清潔工疑自貼自清街招 市民拍下證據對質疑詐傻

數名食環署外判清潔工，前日（2月22日）在深水埗南昌街一帶，被市民拍攝到懷疑自貼自清街招，拍照「打卡」以作工作證明。市民不忿清潔工「自編自導自演」，肆無忌憚當街造假，跟蹤幾條街確定事件後，上前對質。

清潔工疑裝作不懂廣東話，意圖向拍攝者解釋自己工作是清理街招，期間多次揮動鎅刀。拍攝者向《香港01》表示，公開事件並非對清潔工存有偏見，而是希望署方正視事件，杜絕造假行為，善用公帑。

有片｜台灣尿袋爆炸29歲女臉燒傷毀容 廠商回收2型號 香港有賣

近日台灣一名29歲女子在辦公室工作時，桌上的磁吸式尿袋突然爆炸起火，導致左半邊臉部燒燙傷毀容。涉事台灣廠商「亞果元素」指該發生爆炸的尿袋型號在去年已經售罄，並宣布回收包括該型號的2個型號的部分尿袋。

小學陸運會禁家長學生光顧小食亭 老闆：政府規定營業籲協調免租

青衣運動場小食亭員工近日在社交媒體撰文，指葵青區一間小學在舉辦陸運會期間，有教師阻礙學生光顧。涉事的小食亭老闆Daryl周日（23日）接受《香港01》訪問，開腔，指小食亭在當日早上約10時開門營業，該校教師經已前來阻止學生及家長光顧，更問學生「邊個批准你哋買？」他指該老師情緒勒索，又與員工發生爭執，對點樣說「抵你無生意」。當日事件有約1,500元損失，「其實我哋連最基本（同事）個人工，都未搵得返。」

Daryl在多區運動場經營小食亭，根據康文署要求，每次有學校租場活動期間必須開門營業，但自去年起已有四間學校，於陸運會期間派人阻止學生及家長光顧小食亭。他認為學校若禁止學生光顧，校方與教育局要有合理解釋，以及與康文署協調給予免租，否則不應阻礙合法經營生意。

淘寶家具實體店續排長龍 入場需等一小時 大埔居民：唔買都要睇

【淘寶實體店/淘寶家具實體店】淘寶香港首間家具實體店昨日（22日）正式於尖沙咀中港城開幕，來到第二日，依然人頭湧湧。今早開店前已吸引約100人排隊，其後人龍一直有增無減，至下午近1時，更有數百人在輪候，店方預計排在龍尾一批顧客，需等候至少一小時才能入場。有排隊頭的大埔居民早上專程來探店，笑說：「唔買都要嚟睇」。

反攻淘寶｜鴨記轉型維修「內捲」日做13個鐘 連鎖店推14日換貨

【淘寶/淘寶家具實體店/拼多多/淘多多/特賣城/結業潮/內捲/內卷】自內地網購平台淘寶及拼多多攻港後，本港實體零售市場被逐步蠢食，着名於平靚正的深水埗鴨寮街去年起疑似爆倒閉潮。不過零售業似乎已找出對抗招數，有五金店老闆沒有坐以待斃，積極求變，例如轉型提供家電等維修服務，更進化成「內捲之王」，憑一己之力每日工作約13小時、全年無休；也有連鎖五金店早已針對網購平台退貨慢及質素參差的弱點，推出14日內到店即時換貨政策，因此不受淘寶影響，如今已闖出深水埗大本營，在旺角太子等地開分店。

另一邊廂，本港似乎踏進降級消費，「特賣場經濟」日漸蓬勃，舊區不論是深水埗或北角，特賣場的數量有增無減，例如北角琴行街至明園西街段，每10間舖便有3間為特賣場，當中成立於2022年的「淘多多」更是逆市擴張的代表，僅短短3年已開設11間店，其創辦人接受《香港01》訪問時透露，目前旗下有逾200名員工，部份店舖每日營業額百萬元。

有學者認同特賣場的經營方式可行，由於舊區的唐樓較多，部份不設升降機，淘寶或會另外收取運費，因此特賣場在舊區更能挑戰網購平台。也有學者持悲觀態度，預計特賣場或如內地茶飲品牌曇花一現，待市場飽和後只能蝕本離場，「講唔到係一個咩勝利，或者搵到條生路。」

美國航空疑接炸彈恐嚇 飛印度客機改道羅馬降落 意派軍機護航

美國航空（American Airlines）一班從紐約飛往印度的航班，2月23日緊急改飛意大利羅馬，已經安全降落。《紐約郵報》等媒體稱，航機因接獲炸彈恐嚇被迫改道。美國航空未證實消息，聲明僅以「可能存在安全問題」交代事件，並稱正在與地方政府密切合作，並將根據情況發展更新消息。意大利軍方證實，因航機接獲疑有爆炸裝置的報告，兩架颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）曾起飛警戒，並護航客機降落。