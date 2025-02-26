預算案2025．加稅加價懶人包｜打擊非法賭博邀請馬會研究籃球博彩
撰文：凌雯靜
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【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，面對龐大財赤，政府需要開源增加收入，表明採取「用者自付、能者多付」的原則，立即一文睇清最新公共服務加價、加稅項目！
邀請馬會研究籃球博彩
財政司司長陳茂波於預算案表示，根據馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。
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