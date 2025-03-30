國泰低飛啟德｜航機飛越主場館上空　紀念啟德機場100周年

香港國際七人欖球賽三日賽事今日（30日）結束，冠名贊助商之一國泰航空，今日下午4時重現航機低飛維港場面，「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，「向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。不過觀賞市民要留意，「低飛」並不會如之前啟德機場運作時仿佛在頭頂飛過，而是會與去年國產航機C919飛越維港相若高度。



《香港01》將會直播。市民如要觀賞，可以在維港兩岸揀空曠位置，相信都可看到。



國泰航機低飛維港向啟德機場致敬路徑圖。（國泰圖片)

國泰：向我們引以為傲的傳奇機場致敬

被飛機師形容為最具挑戰機場之一的啟德機場，1925年1月25日啟用，至1998年7月6日凌晨約1時20分關閉，73年見證香港起落。昔日飛機降落時，九龍城一帶居民被引擎聲震耳欲聾，但同時難得可看到飛機如在頭頂飛過場景。

國泰航空趁啟德主場館本月開幕，舉辦首場體育盛事香港國際七人欖球賽，今日特別安排一架A350客機（航班編號CX8100），在下午4時越維多利亞港，稱「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，紀念啟德機場100周年，「重回一切起點，向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。