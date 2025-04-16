違例泊車定額罰款︱消息指「牛肉乾」加至$400　超速罰款加約5成

財政預算案2025提到將檢討交通違例事項定額罰款，《香港01》獲悉，當中的違例泊車「牛肉乾」將由目前320元加至400元，而有關罰款自1994年以來未加價，立法會交通事務委員會下周五（25日）討論細節。



此外，多項交通違例事項，如超速駕駛亦計劃增加罰款約五成。至於電動車牌費計劃增至汽油車牌費的七成左右，會分三年推行。



現時違例泊車定額罰款為320元。(警方圖片)

「牛肉乾」由1994年起凍結至今 2017年曾提出調高

現時交通違例罰款最低金額為320元，由1994年維持至今，未曾加價。政府曾於2017年建議提高有關罰款至400元，但因引起車主和司機反對等問題而未有成事；其他交通罪行的罰款金額也擬上調，以超速駕駛為例，可罰款320元至1,000元。

根據警方紀錄，去年1月至11月期間，警方共發出超過233萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達7.45億元。

電動車牌費增至汽油車牌費約七成左右 分三年推行

《香港01》獲悉違泊定額罰款「牛肉乾」加辣，將由目前的320元增至400元，而多項交通違例事項，如超速駕駛亦計劃增加罰款約五成，立法會交通事務委員會下周五討論細節。此外，電動車牌費計劃增至汽油車牌費的七成左右，會分三年推行。

咪錶收費加至$4一節

咪錶收費由兩元一節增至四元。當局早前表明會檢視各政府隧道及主幹道的收費，亦會檢討電動私家車牌照費、停車咪錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，初步估計每年為庫房增加約20億元收入。

政府上年度「牛肉乾」收入高達12.7億

過去亦有數據顯示，警方2023/24年度的「牛肉乾」收入高達12.7億元。警方今年上半年已陸續改發電子告票，可在15分鐘內完成「抄牌」。