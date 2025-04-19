今日新聞8分鐘｜平治無視交警逃逸｜公路有人暈倒 司機停車施援

北角酒吧兩姊妹霸咪唱K 惹男酒客不滿釀混戰 三敗俱傷齊送院

今日（19日）凌晨1時許，北角英皇道58號一間酒吧內有多名顧客飲酒消遣，其間一對中年姊妹在台上引吭高歌，以致其他人未能唱，惹來一名男酒客不滿。雙方初則口角，繼而大打出手，結果3人均告受傷；警方經調查後以涉嫌打架拘捕「阿妹」和該名男酒客。現場所見，警員帶同警犬到場搜索，最後沒有發現違禁品。而被捕男子左眼角受傷，衣襟染血；兩名女子分別頭部受創、右手傷和戴上頸箍。

警破工廈詐騙中心 揭AI換臉扮「美女」氹開電商平台 一周騙百萬

警方於今年4月7日至4月17日一連11日進行一個全港性針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的執法行動，一共拘捕503人，涉及404宗騙案及科技罪案，涉款高達15.6億元。行動中，警方搗破位於荃灣一個工業大廈單位內的詐騙中心，拘捕11人，部分人士有黑社會背景。集團成員透過網上交友平台，以「年輕貌美」及「事業有成」的女性作人物設定，並以「話術」及「人工智能換臉技術」製作虛擬相片或影片誘騙境外人士。警方相信，詐騙集團每日平均可接觸約100名受害人，估計每星期騙款會高達100萬元。

好人好事︱北大嶼山公路有人暈倒 親友徬徨求助 熱心駕駛者施援

北大嶼山公路今午（18日）發生一件好人好事。有網民在社交平台上載影片，指下午約1時途經北大嶼山公路時，見到有外籍人士在路邊暈倒，「屋企人求救好無助！」帖主上載的影片顯示，其座駕當時駛經北大嶼山公路近東涌牽引變電站，前方路肩有一人攤軟坐在石壆旁，兩人從旁攙扶關心，另外兩名非華裔男子則在路邊揮手嘗試截車。帖主座駕隨即在路肩停車，截車兩男上前求助，其中一人手持手機狀甚緊張。帖主座駕再稍微前駛後，一名紅衣男子下車往事主方向跑去，影片就此結束。

有片︱長沙灣平治司機拒查遇紅燈狂撞兩車 警察面前切線狂飆逃逸

網上流傳長沙灣有人狂亂駕駛的影片。一輛白色平治私家車被困在興華街西左線的車龍之中，兩輛私家車阻塞前路，同時一輛警方衝鋒車停在毗鄰中線，警笛聲一直鳴響，有警員下車疑欲上前調查。其後，車龍最前方的車輛開始前行，平治趁機加速，在警員面前切入中線，往美孚方向高速揚長而去，其間傳出車胎與地面磨擦的刺耳聲音。片中可見，該輛平治車頭燈損毀，車頭蓋微微摺起，片中曾有童聲稱「撞車喇喎前面」，另一童則問「邊架？」

鴻運冰廳餅店復活節「復活」 熟客即來幫襯感失而復得：貴了幾元

曾為周星馳電影《行運一條龍》取景地的旺角「鴻運冰廳餅店」去年年尾結業，相隔四個月，今日（18日）復活節長假期日原址重開。 新「鴻運冰廳餅店」店舖保留原有招牌並新增舊海報等懷舊裝飾，有熟客重開首日即來幫親，形容有種失而復得感覺，但指價錢較以「結業」前貴了幾元。

柬埔寨13歲公主迎接習近平、獻唱中文歌爆紅 網民讚：人美歌甜

習近平17日抵達柬埔寨進行訪問，柬埔寨特別安排了年僅13歲、精通多國語言的諾羅敦．珍娜（Norodom Jenna）為他獻上花環，她流利的中文和甜美的外表引發關注。4月17日在金邊舉辦「中柬同心 大道同行」——中國柬埔寨人文交流活動，珍娜公主用中文獻唱大陸民歌《沂蒙山小調》，一影片迅速爆紅，內地網友紛紛稱讚公主「人美歌甜」「普通話字正腔圓」，更有不少山東網友邀請公主到臨沂遊玩、品嘗當地特色美食。

新加坡直擊｜港機管局擬建600遊艇泊位 赴星招商四地公司欲投資

新加坡聖淘沙上星期舉行遊艇節及會議，逾200名業界人士出席交流，又展出超過70艘遊艇。多名業界代表認為新加坡、香港以至整個亞洲都缺乏遊艇泊位、維修服務等，未能滿足高端消費客戶的需求。

香港機管局早前提出擴大機場城市超過一倍，興建全港最大的遊艇港灣，提供600個泊位。整個SKYTOPIA項目造價1,000億元，其中700億元由私人公司出資興建及營運設施。機管局商務執行總監陳正思到新加坡會議活動講解計劃，初步有內地、印尼、中東及新加坡的公司表示有興趣投資。