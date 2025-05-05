太平清醮搶包山．直播｜12人鬥多分　多名包山王及包山后出戰

今日（5日）是農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，下午1時半先有飄色巡遊，到午夜0時0分，將在長洲北帝廟遊樂場足球場舉辦搶包山決賽，九男三女健兒爭奪包山王及包山后殊榮，他們當中部份已多次得冠軍。《香港01》直播。



今日也是內地五一黃金周最後一日，天文台預測今日受低壓槽過境影響，料晚上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。不過雨區晚上未有影響長洲。



長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時許，參加者已到場準備。（夏家朗攝）

5月6日

【00:00】羅淑佩負責鳴鑼，一敲銅鑼，3分鐘比賽開始。有選手迅速爬上包山頂，爭奪最高的9分包，但也有選手專心取1分包，爭奪「袋袋平安獎」。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時半，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前左二)為醒獅點睛，儀式正式開始。（夏家朗攝）

5月5日

【23:50】12位選出場，司儀逐一介紹他們。

【23:40】文化體育及旅遊局局長羅淑佩及長洲太平清醮值理會主席翁志明等為醒獅點睛。

【23:30】大會司儀宣布儀開始先，先由打鼓隊表演，為活動「暖場」。

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

搶包山選拔賽已於4月13日舉行，成績最佳的12名參賽者晉級今晚決賽。在男子組方面，已奪「包山王之王」（累計三屆奪冠）的郭嘉明成功入圍，2016年及2024年「包山王」葉建文、以及2023年「包山王」鍾玉川都躋身決賽；女子組方面，2019年及2024年「包山后」龔子珊和六屆「包山后」黃嘉欣將決戰。

▼2025長洲搶包山比賽選拔賽入圍名單▼



2025長洲搶包山比賽選拔賽男子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

▼2025長洲搶包山比賽選拔賽入圍名單▼



2025長洲搶包山比賽選拔賽男子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

▼5月5日 長洲太平清醮晚上▼



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5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

▼4月13日 長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽▼



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選拔賽第一名並非包山王或后

不過選拔賽第一名為「黑馬」，由現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得，他當日說心情興奮，「冇諗過複賽會攞到第一」。他有約10年攀石經驗，又指自己曾在2023年搶包山比賽中，得過第三名成續，他說今年會嘗試衝擊奪取「包山王」的稱號。他指今年包山的竹較以往窄，故較難爬。

現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得複賽第一名，他稱心情興奮，感到意外。（董素琛攝）

▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼



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▼2024年5月14日 長洲太平清醮搶包山比賽▼

