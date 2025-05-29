今日新聞8分鐘｜警察私家車撞斃越南漢｜88歲婆婆揸紅van60年

外長王毅抵達香港訪問三天 華春瑩同行將赴灣仔調解公約簽署儀式

外長王毅今天（29日）下午抵達香港，準備明天（30日）早上出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。《香港01》獲悉，外交部駐港特派員公署今晚將設歡迎晚宴，除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓，明晚特區政府在酒店將設文化晚宴招待王毅，預料行政長官李家超也會出席。

將軍澳康城路的士撼環保斗 司機受傷送院

今日（29日）早上7時46分，將軍澳康城路近日出康城緻藍天對開，一輛空載「小露寶」的士往環保大道方向行駛，其間撞落擺放路邊的環保斗。的士車頭損毀，兩個安全氣袋彈出，司機受傷報警求助。救援人員到場，將司機送往將軍澳醫院治理。

消息：藝人鄭敬基表妹及表妹夫 被警國安處帶署調查

藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」罪，於2024年12月被警方通緝，其表妹及表妹夫今早（29日） 被警方國安處人員帶到青衣警署，協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行。

太子致命車禍｜警察私家車撞斃六旬越南漢 46歲男警涉危駕被捕

旺角太子凌晨發生致命車禍，一名60歲越南籍男子過路時被一輛警察私家車撞倒，捲入車底，送院搶救後不治。警方表示，該輛七人車由一名隸屬旺角警區的46歲警員執勤時所駕駛。經初步調查後，該名男警涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

88歲婆婆揸紅VAN搵食逾半世紀 熟客大讚：視力聽覺樣樣好！

一頭橙紅短髮、架上方型幼框眼鏡，身穿印花短袖衫褲，打扮時髦的紅VAN司機「李嫂」，已屆88歲高齡。李嫂駕駛棍波「戰車」，來往上水至坪輋，貼上藥膏布的左手操控波棍揮灑自如，人車合一，聲如洪鐘豪言：「棍波先有力！自動波冇力！」

蓮香樓尖沙咀分店開張 食客圍住點心車 小龍女香香公主做侍應

有98年歷史的酒樓中環蓮香樓「過海」攻入尖沙咀酒吧區，分店周三（28日）開張，店內保留點心推車仔的香港舊式茶樓文化，吸引不少舊雨新知專程前來捧場，未開門已有多人查詢營業時間。首個午飯時段，食客圍住點心車點菜。有從外國回港旅遊的港人說，看到蓮香樓的推點心車文化，就好像回到童年；亦有中環蓮香樓熟客為支持喜愛的酒樓，特意帶同逾20人來「撐場」，場面熱鬧。酒樓也大搞噱頭，女侍應人人掛了名牌，她們「來頭不小」，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮。

子女加拿大升學的公屋住戶 不服被收單位求覆核 官指無勝算駁回

青衣長亨邨一公屋租戶，除了子女均在加拿大讀書，他去年連續6個月內亦有大部份時間在加拿大探親，但其所住公屋的水電費卻不跌反升。房委會接獲投訴並作調查後，認為單位當時由另一人居住，認為該租戶無急切住屋需要，收回其單位。該租戶不服提出司法覆核，指他上訴房委會決定時，委員會的人員向他這個「受害人」問假設性問題，認為程序不公。高院法官楊家雄指委員當時只是要他澄清可如何實踐承諾會長居單位，認為問題並無不當，指該租戶全無勝算，拒批覆核許可。

廣東陽江「拐子婆」光天化日下當街強搶幼童 家長急追回

近日，廣東陽江流傳一段閉路電視畫面，畫面中一名陌生女子在街邊強行拉走孩子，幸好被家長及時追回。事件引發網民熱議，不少人直言光天化日下出現這種事十分恐怖。派出所最新回應指，涉事「拐子婆」已被刑拘。

魯比奧稱美國將取消中國學生簽證 北京：已向美方提出交涉

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將開始註銷中國留學生的簽證後，中國外交部周四（29日）表示，中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

瑞士阿爾卑斯山冰川斷裂 山泥傾瀉淹沒村莊1人失蹤

瑞士媒體5月28日引述政府報道，同日（周三）下午，阿爾卑斯山的一塊巨大冰川斷裂，導致大量冰塊、泥漿和岩石傾瀉而下，淹沒本月較早時候因山泥傾瀉而緊急撤離的一座山村的部份地區。當地官員表示，目前有一人失蹤。