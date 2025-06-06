南丫海難死因｜港九小輪船員返雙更需上班24小時　董事指制度有效

南丫海難醨39死因研訊續審，渡輪「海泰號」在2012年10月1日晚撞到港燈船隻「南丫四號」，「南」迅速沉沒並造成多人死亡。事後有人爭議渡輪公司的輪班制度令船員工時過長。港九小輪董事張大基今(6日)作供稱，該公司的24小時輪班制行之有效，社會、員工及「成個system」都接納。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港九小輪董事張大基指船員雙更制連續上班24小時的制度持之有效。(陳曉欣攝)

海泰號同樣由財利船廠建造

海泰號船員是否工時過長為本次研訊議題之一。港九小輪董事張大基今供稱，他在1998年成為董事，負責管理及策劃事務，曾在海事處任職。其公司委託財利船廠建造渡輪「海泰號」，建好便出租予其他公司，2008年收回自用。張指，公司工程部會負責簡單的維修，其他保養維修則由財利負責，他曾接洽財利的Ken Lo,William Lo和Frank Lo。

雙更制船員當值24小時

渡輪班次方面，張稱首班船在清晨5時30分開出，尾班船在凌晨12時半。更分分為雙更及單更。雙更制的船員會當值24小時，返一天放一天，由早上 7、8 時工作至翌晨，直到早更同事接更，在公眾假期和前夕，凌晨2時左右有另一班班次；單更制則工作12小時，由早上6至7時工作至下午繁忙時間，在法定假期放假。

24小時制已有百年歷史

至於休息時間，張稱繁忙時段班次之間有15至20分鐘休息，非繁忙時間則有30甚至45分鐘休息，船員可在這些時間在用膳，船上有雪櫃和翻熱設備。張表示，24小時制度已有百幾年歷史，行之有效，社會、員工及「成個system」都接納；又指有船員想取消單更制，因為雙更制可有更多假期。

雙更制同事每周只工作3天

港九小輪笉律師問，為何船員尾班船返回碼頭後，仍然要在船上留守而不讓他們回家？張說：「相信佢哋想多啲休息時間。」船上有床鋪、空調，洗手間，亦有水飲。張續指，雙更制同事每周只需工作3天，一個月在船上的日子只有13天。

船員在尾班船後可以休息

海事處代表提問下，張稱船員在尾班船完結後可以休息。被問期間到需否留意海上安全？張說船會泊在安全地方。張又強調，公司有部門負責編排工時，確保符合法例。

船員非24小時不停工作

家屬方問，讓船員在尾班船後離開船隻會否增加成本？張表示不會，但指船員想在船上休息，想24小時都在船上。家屬亦指，無人可以連續工作24小時。張指船員不是24小時不停工作。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海泰號

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況