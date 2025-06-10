今日新聞8分鐘︱女司機捲車底10漢救人｜清水灣道驚現電動輪椅翁

尖沙咀普通話男放煙花｜21歲內地男被捕扣查 警：非常重視事件

尖沙咀周日（8日）發生懷疑非法燃放煙花事件。網上瘋傳兩條短片，分別可見星光大道近瑰麗酒店對開海傍，有人放煙花射上半空；一名男子則將一支煙花斜插圍欄，並以打火機燃點，當發現有人拍攝他時，即以普通話稱「不要拍，不要拍」。警方表示非常重視事件，今午（9日）已在尖沙咀區，拘捕一名持雙程證的姓石（21歲）內地男子。

沙田4車相撞意外 48歲司機為救同事壞車捱撞昏迷 留醫4日不治

大埔公路沙田段上周四（5日）發生4車相撞嚴重車禍。一輛豐田私家車因故障停車，另一輛寶馬私家車到場協助，惟兩名司機落車查看期間，突然有一輛比亞迪私家車收掣不及猛撼該兩車，再撞及一輛巴士。意外中48歲蔡姓寶馬男司機重創昏迷，送院搶救，惟延至昨日（9日）晚上10時不治。

風球蝴蝶｜天文台：最快明早發一號風球 評估周四須否發更高風球

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（10日）發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區正在整固，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會今日下午至明早（11日）會逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。

香港對印度最新消息｜正選名單及戰情更新 料5萬人入場勢創紀錄

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（10日）在啟德體育園主場館上演，門票全部沽清，入場人數勢破紀錄。本文會為大家帶來正選名單、最新戰情及現場消息。

500萬回購的士牌？李家超：謹慎用公帑 預告的士以外網約車發牌

的士與網約車的矛盾亂局未止，有的士業界代表建議政府以每個500萬元回購的士牌，行政長官李家超今天（10日）被問到會否考慮建議時表示，動用公帑必須極度謹慎，再促業界重視市民對的士服務未達要求的聲音。

他預告，將來網約車規管方案將有兩個走向，一類是網約的士，另一類是其他點對點車輛，同時明確訂明哪類點對點車輛屬違法，希望有合法合規載客服務，保障乘客安全。

灣仔女的士司機捱撞｜抬車途人親述經過：拉佢出嚟 然後用遮遮佢

灣仔港灣道鷹君中心對開今日下午發生交通意外，一名52歲姓曾女的士司機，停車落地期間被另一輛的士撞倒，並捲入車底。在場多名途人合力抬起的士將傷者救出，其中一名出力抬車的途人憶述經過稱，有人大叫：「叫啲男人托高架車，十幾個男人。有人拉佢（傷者）出嚟，然後用遮遮佢。」

白頭翁駕電動輪椅闖清水灣道 網民：希望佢屋企人見到可以制止

網上流傳一條短片，顯示一名白頭翁操控電動輪椅，由坪石對開的清水灣道橋面落斜往彩雲方向行駛，其間有車輛爬頭，亦有專線小巴減速相讓，十分危險。有網民擔心其安全，留言：「希望佢屋企人見到可以制止佢咁做」。

校服商冇貨交家長校方報警 負責人哽咽解畫 九旬母中風公司冧檔

一間開業多年的校服公司，疑遲遲未交貨或退款，有學校及家長懷疑受騙，今日（9日）一同往警署報案，初步涉及80名家長、涉款2萬元，案件暫列「求警調查」處理。《香港01》聯絡上涉事「亞洲校服公司」負責人周小姐，她哽咽親剖事件始末，強調絕非詐騙或「走佬」，惟原本經營公司的92歲高齡母親去年11月中風、老伙記體力不繼、臨時工亦無力回天，自己在不熟悉此行業下接手下，最終未能趕及向大角咀一間學校交付冷衫。

洛杉磯騷亂｜派國民警衛隊入加州 州長宣布起訴特朗普政府

美國移民及海關執法局（ICE）上周五在洛杉磯拘捕非法移民引發示威，之後接連爆發警民衝突，美國總統特朗普（Donald Trump）8日向當地部署2000名國民警衛隊人員，引發爭議。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6月9日在社交平台X宣布正就國民警衛隊部署問題起訴聯邦政府。

太空油｜19歲青年吸食被捕 覺愧對母親矢志戒毒：最難戒係心癮

「嗰陣凌晨4點，阿媽瞓緊覺，但都即刻出嚟交保釋金，嗰刻我覺得好對唔住屋企人！」19歲青年阿成（化名）去年開始接觸太空油，高峰時一日吸食15粒太空油煙彈，後來因吸食太空油被捕，目前正等候法庭判決。

「後悔就梗㗎啦，呢樣嘢冇樣好，嘥錢又傷腦，令我𠵱家少少嘢都記唔到。」阿成如今悔不當初，但在被捕前，並沒想過要戒毒，反而成為他逃避世俗的工具，「當時太大壓力，需要借呢樣嘢逃避現實。」

他原以為家人對其漠不關心，但被捕後媽媽的舉動，令其對家人改觀，下定決心戒掉太空油。不過，太空油是會令人上癮極深的毒品，要戒掉非常艱難，阿成不諱言最難戒是心癮，尤其面對朋輩間的誘惑，但他已在努力戒買太空油。

2台灣女大學生｢赴香港打工｣被騙至柬埔寨詐騙園區 受困87天獲救

台媒報道，台灣台中有兩名女大學生今年3月誤信Threads的招聘廣告「到香港打工」，抵達香港後卻被騙至柬埔寨詐騙集團工作，受困詐騙園區87天。後經台灣官方及民間人士協助，兩人7日終於順利返回台灣。