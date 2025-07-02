林明珠被指轉移其父資產　官稱未證有違反信託義務　裁清盤人敗訴

麗新集團已故創辦人林百欣「林伯」，與三房母女顧瑞英及林明珠所持公司，在上海發展豪宅「芝大廈」項目時，3人所持的公司後來被清盤。清盤人指林明珠與其母疑曾低調轉移資產至兩母女名下的海外公司，亦有一筆3.04億人民幣貸款突消失，清盤人因而向林明珠及其母追討。林明珠辯稱只是按父指示簽文件，又指「芝大廈」是其父送給其母的禮物，認為清盤是家族人士想阻她爭遺產的手段。案件早前聆訊後，法官今 (2日)在高等法院頒下判辭，認為未有證據顯示林明珠及其母故意或欺詐地違反信託義務，裁定清盤人的申索敗訴，並須支付堂費。



原告高發發展有限公司，高發發展於2008年已被清盤；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，高發控股是兩母女控制的英屬處女島公司。

林明珠供稱，上海芝大廈是父親林百欣送給其母顧瑞英的禮。(陳曉欣攝)

三太顧瑞英。(朱棨新攝)

麗新集團創辦人林百欣。(資料圖片)

發展項目的公司由林伯及三房母女持有

原告指，高發發展原有3名股東，包括林百欣、顧瑞英及林明珠，他們分別持有1股、94萬股，及5萬股公司股份。高發曾在上海發展豪宅「芝大廈」連會所「G's Club」等項目，上海匯發房地產開發公司曾注資數億元，並提供貸款，高發發展亦持有上海匯發的所有股份。

指林明珠與其母未披露利益衝突

原告指有文件顯示，高發發展董事會於2000年8至9月，曾以1.92億元，將上海匯發的股份轉讓予顧及林明珠持有的高發控股，但兩人在簽署文件的會議上並無申報她們在高發發展的權益，原告認兩人涉利益衝突，並指兩人賤賣上海匯股權，並將項目資產轉移。原告又指，高發發展1999年曾向上海匯發借3.4億元人民幣，折合約3.6億港元；但2000年底，有關借款的紀錄突告消失。

林明珠指芝大廈是其父送其母的禮物

顧和林明珠卻辯稱，高發控股實由林百欣控制，兩母女僅按其指示簽署，對交易不知情。林明珠出庭作供時指，「芝大廈」是其父送給其母的禮物，指父親不是刻薄的人，不會要其母還高息貸款。她又認為家人為阻她分產，利用清盤官作為家庭爭鬥的手段。惟原告指林百欣是銀行貸款的擔保人，若把匯發易手高發控股，會構成訛騙，從而違反貸款協議，他並要承擔債項。林明珠稱可能父親一時疏忽，又否認與母親低調地促成交易。

案件編號：HCA 494/2015