港大法律生疑AI生成女同學裸照　江玉歡：校方懲罰過輕不尊重女性

有3名香港大學女學生在網上發帖文，稱被一名法律系男學生利用網上免費AI人工智能軟件，在未經同意下將她們的社交媒體近照，製作成祼露色情照片。而港大在了解及諮詢律師意見後，認為事件未有觸犯《香港大學條例》，及後決定向男學生發警告信及口頭懲戒。本身是律師的立法會議員江玉歡指事件令她很失望，又認為港大僅發出警告信及口頭懲戒，不尊重事件中的受害人，有藐視女性之嫌。



港大疑有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有受害人今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident Instagram 截圖）

港大疑有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident Instagram 截圖）

指對律師、醫生等有很道德要求 江玉歡促修例堵AI衍生問題

對於校方的處理，江玉歡認為過輕，而且事件發生在法律系令她十分失望，因為律師、醫生等職業都有很高的道德要求，但校方在今次事件中只發出警告信及口頭懲戒，是完全不足夠，亦對受影響的女性毫不尊重，有藐視女性之嫌，必須正視今次事件。

江玉歡又指，早前才剛在立法會上提到AI人工智能的出現為傳統概念上的私隱帶來很多挑戰，認為政府應就有關法例修例，以確保個人私隱可更受保障。

立法會議員江玉歡。（資料圖片/周令知攝）

受害人包括男生同學、學姐、朋友、中學老師等

有3名自稱香港大學學生今日（12日）於社交媒體發帖文，稱一名法律系男學生於2025年2月中，被人發現其電腦存有多名女性的裸露色情照片，有關照片多達700張，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有涉事男學生的小學同學、中學老師等。信件稱該男生承認使用相識女性社交媒體上的近照作為素材，以網上免費AI軟件生成色情照。

帖文稱3月時有學生將事件上報校方，認為該男生行為觸犯《香港大學條例》規程中的「胡鬧」（Ragging），即羞辱另一名學生或使其受到嘲弄等。校方約見事主及該男生，並諮詢律師意見後，認為其行為並未觸及學校紀律委員會可處理的罪行。有受害人不滿，及後校方改為男學生的個人學生檔案存檔警告信作內部參考，並稱會約見他作口頭懲戒。