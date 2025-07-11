南丫海難死因｜專家指改動水密門屬重大變動　並非隨便的事

南丫海難死因研訊今（11日）踏入第38日審訊，海事處延聘的船舶工程專家繼續作供，他在接受盤問時指，如果財利船廠設計原意是不建造水密門，那麼他也沒理由去質疑。他又重申，改動水密門是設計上的重大變動，並非隨便的事。財利董事羅愕瑩下周將第3度被傳召作供，以釐清圖則議題。



南丫海難・專頁

英國船舶工程專家Simon Burthem指改動水密門是重大變動，並非隨便的事。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日遇撞後沉沒，釀39死，事後發現船艙內並無安裝水密門。(Getty Images)

若設計階段已不打算有水密門亦無理由質疑

英國船舶工程專家Simon Burthem今接受財利船廠的律師盤問，資深大律師張天任問到，繪圖公司董事John Lim曾指下屬在圖則錯誤標示尾艙是水密艙壁，問專家有何看法。Burthem指，如果圖則原本標示通道口的部份是正確，那麼他會同意該處不用建造成水密。

Burthem又指，如果財利指他們在設計階段已經不打算安裝水密門，那麼他也沒理由去質疑。

改動水密門是重大變動

代表港燈的律師沈信安，另就Burthem專家報告中圖則中，水密艙壁標示感到奇怪一事提問。Burthem指，水密門安裝改動是重大變動，他預期不是一件很隨便的事。

重申覺船廠分工奇怪

沈提及財利董事羅衍瑩早前供稱，他認為圖則顯示「南丫四號」尾艙毋須安裝水密門。Burthem指，羅除了負責管理員工，還需要負責水密門事宜，此分工不尋常。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

專家證供

海泰號

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況