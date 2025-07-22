南丫海難死因｜專家指雷達不能取代瞭望員　肉眼更能觀察海面狀況

撰文：陳曉欣
出版：更新：

南丫海難死因研訊今（22日）踏入第40日審訊，傳召死因庭的專家證人出庭作供。英國海事專家Dominic Bell供稱，雷達系統不能取代瞭望員以肉眼觀察海面狀況；他又指本港海域交通較繁忙，難以直接套用外國做法，又指海事處應保留最終決定航速的權力，並要以安全航速駕船為首要考慮。。

南丫海難・專頁

海事專家Dominic Bell認為，雷達系統不能取代瞭望員以肉眼觀察，又認為本港海域交通繁忙，應以安全航速駕船。(陳曉欣攝)
載客小輪「海泰號」2012年10月1日晚與港燈的「南丫四號」相撞，「海泰號」的船身亦有損毀。(Getty Images)
港燈船隻「南丫四號」被「海泰號」撞倒後沉沒，釀39死。(Getty Images)

未聞局方只要求船長有兩年駕駛經驗來發牌

死因庭延聘的英國海事專家Dominic Bell作供。肇事的「海泰號」獲航速限制豁免許可證，當時條件是船長須持有合格證明書、有至少2年駕駛高速船經驗或持有類型級別證書。此外，至少1名海員要持有雷達觀察員證書。Bell指，取得類型級別證書須接受船公司的培訓，以他經驗未聞有局方只要求船長有2年駕駛經驗來發牌，但他不能百分百肯定。

觀察員不在駕駛艙是件很愚昧的事

Bell又認為，相關措辭含糊不清，如果觀察員證書由工程師持有，但他在船隻航行時身處其他地方而不在駕駛艙，似乎是件很愚昧的事。

肉眼會看到雷達顯示不到的狀況

案發時，「海泰號」沒有安排獨立瞭望員觀察海面狀況，Bell認同雷達不能取代瞭望員，因為肉眼會看到雷達上顯示不到的狀況，特別是在夜間駕駛時，瞭望員的角色更加重要，因為需要高度專注。

繁忙水域須以安全航速駕船

研訊主任李希哲提到，Bell在報告提及英國修咸頓海域的例子，當地船隻需要提早申請豁免限速，當局會根據當時的天氣狀況、交通密度、能見度等因素批核，並會在短時間內批准，本港海域是否適用以上這做法？Bell認為本港海域的交通較繁忙，難以套用同一操作，但任何時候《國際海上避碰規則》第6條最為重要，即在交通繁忙的水域，須以安全航速駕船。

死因庭明將傳召最後一名證人，船舶工程專家Anthony York。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

專家證人

南丫海難死因｜船長需兼顧雷達有負擔　專家認為另安排瞭望員更好南丫海難死因｜專家指改動水密門屬重大變動　並非隨便的事南丫海難死因｜船廠與驗船官均同時疏忽　海事處專家形容不可思議南丫海難死因｜家屬專家指若有水密門未必會沉　乘客很大機會存活南丫海難死因｜化驗師指海泰號有否鋼板　對南丫四號損毀分別不大南丫海難死因｜專家指若發現尾艙有通道口　海事處等應響警號

海泰號

南丫海難死因｜海泰號獲豁船速限制　海事主任稱仍需保持安全航行南丫海難死因｜港九小輪船員返雙更需上班24小時　董事指制度有效

南丫四號的結構與檢查

南丫海難死因　驗船督察信前同事判斷無起疑　檢驗水密艙壁靠目測南丫海難死因｜督察1995年曾建議圍板高度　海難後始知短了三分一南丫海難死因｜過往督察跟師傅學驗船　指甲板下水密裝置毋須檢查南丫海難死因｜簽發驗船證的主任稱驗水密門是常識　信同事有檢查南丫海難死因｜驗船主任指船廠無依圖則造船　同事見狀未必會提出南丫海難死因｜驗船主任稱不識涉案驗船規例　律師指與前說法不同南丫海難死因｜驗船督察指驗新船只看未完成項目　重新檢驗無可能南丫海難死因｜船艙督察1998年曾入艙檢查　但稱不知邊個打邊個艙南丫海難死因｜驗船督察稱慣從甲板落艙　故無發現是否無裝水密門南丫海難死因｜驗船督察看情況驗水密裝置　問何種情況答：唔知㗎南丫海難死因｜前助理處長認僅對比歷年報告無重新計算　否認失職南丫海難死因｜驗船督察認最後覆檢同事未列水密門為未完成項目南丫海難死因｜7度驗船未報無水密門　前副處長：督察警覺性不高南丫海難死因｜前助理處長蘇平治指沒建水密門　船東港燈亦有責任

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

南丫海難死因｜船公司董事談未建水密門：唔係無做係無需要做南丫海難死因｜船廠董事推翻2013年說法　建船時已敲定不裝水密門南丫海難死因｜同事無複計穩性無問題　船廠董事指海事處會審計南丫海難死因｜船廠董事重召作供　當時認為打通兩艙可不建水密門

製圖及驗船數據早有出入

南丫海難死因｜工程經理認同事有誤　船廠一直以錯誤資料計算穩性南丫海難死因｜「南丫四號」圖則有出入　證人指海事處少帶圖驗船南丫海難死因｜繪圖員指西班牙上司審批數據　上司卻稱當時已離職

倖存者憶述意外情況

南丫海難死因｜倖存者稱趕不及穿救生衣　母與子女失散後永別南丫海難死因｜海泰號猛撞船員未答發生何事　乘客回家方知曾撞船南丫海難死因｜倖存者墮海求生仍不忘救人　憶與亡姊最後交集哽咽南丫海難死因｜被問撞船後為何即駛離　海泰號船員：我可以唔答嘛
南丫海難
南丫海難死因研訊
死因庭
法庭