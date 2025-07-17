南丫海難死因｜船廠董事再作供　改水密艙非大變動毋須通知港燈

南丫海難死因研訊今（17日）踏入第40日審訊，財利船廠董事羅愕瑩第三度作供。羅指，建造「南丫四號」時誤解「船總長度一成」規例，因為改變設計，把6個水密艙的設計改為5個水密艙。被問及此舉是否重大變動時，羅回應指屬改變，但「唔知係咪重大嘅改變」，認為改動毋須通知港燈，並解釋港燈信賴他們。



南丫海難・專頁

財利船廠董事羅愕瑩第三度為死因庭作供。(資料圖片/陳曉欣攝)

承認減一水密艙無書面和港燈溝通

財利船廠董事羅愕瑩庭上指，當年建造「南丫四號」時誤解「船總長度一成」規例，以為尾艙不能少過船的總長度一成，因此最終決定由6個水密艙變為5個水密艙，並不在尾艙裝上水密門。死因研訊主任李希哲指，船廠有這個改變，應與港燈商討，羅回應指書面上沒有和港燈溝通，至於口頭上有否溝通，他則不知道。羅解釋在建船前，由他負責與港燈溝通，至建船階段則由財利的工程師與港燈方面溝通。

符合一艙進水不沉原則改動非大問題

羅愕瑩又指，只要符合「一艙進水不沉」的原則，相關改動「唔係大問題」，認為不需要告知港燈。李希哲問為何不向港燈提及變動時，羅愕瑩回應指沒有原因，並解釋港燈信賴他們，只要建船後獲海事處發牌便可。

承認越多水密艙越安全

李希哲續問若船隻有較多的水密艙，是否令船隻更安全，羅愕瑩回應「越多水密艙越安全」。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被撞後迅速沉沒，釀39死，事後發現船內並無水密艙。(Getty Images)

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

海泰號

南丫四號的結構與檢查

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況