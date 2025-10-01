國慶煙花．足本重溫｜3萬枚煙花國慶夜閃耀維港　兩岸嘩嘩聲不絕

為慶祝中華人民共和國成立七十六周年，2025國慶煙花匯演今晚（10月1日）晚上8時在維多利亞港上空上演。主題「維港煙花 閃耀中華」的煙花匯演分為八幕，合共發放逾三萬枚煙花。大批市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等維港兩岸多個地方，觀賞煙花綻放，不少人一邊拍攝影片，一邊呼喊讚嘆，尤其是最後30秒連環爆發，將氣氛推至更高。



煙花匯演以「煙花綻放賀國慶」揭序幕，第四幕「總是可愛大熊貓」綻放出多個大熊貓頭像圖案，同時搭配比喻竹林的綠色禮花彈，相信是全晚高潮之一；壓軸一幕「奮勇向前復興路」將匯演氣氛推上高峰，以漫天的金、銀、紅煙花劃破維港夜空，祝願偉大祖國富強昌盛、香港繁榮穩定。



國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁可以清晰看到每一幕燦爛花火，閃耀夜空。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁可以清晰看到每一幕燦爛花火，閃耀夜空。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客都忙着拍攝一幕幕燦爛煙花匯演。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客都忙着拍攝一幕幕燦爛煙花匯演。（鄭子峰攝）

國慶煙花10月1日晚上8時開始，晚上近7時尖沙咀海旁已擠滿等觀賞煙花匯演的市民及遊客，有人揮動國旗及香港區旗。（鄭子峰攝）

國慶煙花10月1日晚上8時開始，晚上近7時尖沙咀海旁已擠滿等觀賞煙花匯演的市民及遊客，有人揮動國旗及香港區旗。（鄭子峰攝）

煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，獲香港中華總商會（中總）斥資1,800萬元贊助，分為八幕，歷時23分鐘，共發放31,880枚煙花。滙演由3艘躉船及6艘小浮船組成，共重約4,000公斤，可做出900米寛及250米高的演花陣。

以大熊貓、哪吒為主題

首幕是「煙花綻放賀國慶」，將以煙花和音樂展示中華民族的奮鬥精神，綻放牡丹和甘菊圖案；另一幕「中華哪吒好故事」則選用哪吒電影配樂，呈現東方文化及國家科技軟實力。

第四幕「總是可愛大熊貓」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂，主題配合熊貓經濟的新構思，寓意為香港帶來希望。另一幕「五星閃耀全運會」將有紅紫綠煙花互相輝映，祝願運動員取得佳績。

毛偉誠表示，壓軸一幕為「奮勇向前復興路」，金銀紅煙花將劃破維港夜空，寓意國家富強昌盛。他說滙演最後28秒，所有口徑的大小煙花將「由上而下、全面傾巢而出」，為兩岸觀賞的市民帶來「難忘而震撼的神經刺激」。

「總是可愛大熊貓」 將呈現本地6隻大熊貓圖案，包括剛滿一歲的加加和得得，並選用MIRROR成員陳卓賢和姜濤合唱的抱抱大熊貓音樂。（大會提供）

「中華哪吒好故事」選用哪吒電影配樂，呈現東方文化及國家科技軟實力。（大會提供）

毛偉誠表示，壓軸一幕為「奮勇向前復興路」，金銀紅煙花將劃破維港夜空，寓意國家富強昌盛。（大會提供）

匯演前在低空綻放「125」圖案，是為了祝賀中總成立125周年。（大會提供）

