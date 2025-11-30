今日新聞8分鐘｜逾千人赴大埔獻花｜夫婦困15小時曾絕望告別

獻花人龍長達1.5公里 42年老街坊：向前看

今日（30日）是大埔宏福苑五級火災後首個周日，大批市民到宏福苑附近的廣福邨獻花悼念死難者。下午近3時，在火災現場對出的廣福休憩處，封鎖線前出現一片花海，悼念遇難居民，不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句，亦有林林總總的留言。

現場所見，排隊獻花的人士目測有數千人，人龍一直沿林村河，延伸至寶鄉橋下，沿途不乏剛來的市民走至隊尾，加入隊伍，由隊尾行至隊頭，足足要15分鐘。下午約4時半，另一條人龍龍尾更遠至太和邨，距離約1.6公里，步行需時22分鐘。

有老街坊逃過一劫，今（30日）早重返宏福苑，懷緬已經滿目瘡痍的家園，感嘆「40幾年嘅嘢同埋一生人所有都擠晒係屋企入面」，惟明日過後就要離開大埔，因此爭取最後機會懷緬「都唔知幾時可以再返嚟」。

宏福苑大火災 增至146死79傷 DVIU天台梯間均發現遺體

大埔宏福苑五級火警，奪去無數生命。踏入火警發生的第五天，警方災難受害者辨認組（DVIU）人員繼續進入大廈搜索，今午（30日）已傳出令人遺憾的消息，指在宏盛閣發現遺骸。下午5時，警方會見傳媒公佈最新工作進展，證實死亡人數增加至146人，包括DVIU在今日新發現的18具遺體。

宏昌閣夫婦困15小時 曾絕望告別家人幸脫險

大埔宏福苑發生五級火，最先起火的宏昌閣災情嚴重，死傷枕藉。該廈21樓居民胡太，與丈夫被困住所15小時，向《香港01》記者憶述死裡逃生的驚險歷程，夫婦互相扶持，毛巾封門窗及掩口鼻待救援，但漫長的等待令二人失去希望，「打定輸數」向兩兒傳訊息告別。在屋苑外苦等消息的兩兒及兄弟姐妹，後來一度失去二人消息斷聯，猶如「墮進深淵」，兩兒子更落下男兒淚。

雖然夫婦最終幸獲消防登樓救援，保住一命，但步出家門後，卻迎來慘不忍睹的痛心場面，親睹遺體倒臥在𨋢門前，語帶哽咽：「雖然我脫險，都好悲傷，見到其他人家庭破裂晒，好多都係好多年老街坊」。

災民守候兩晚目擊家被焚 借用記者相機長鏡望焦黑家園

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡。全港哀悼，今日起一連三日所有政府建築物及設施將下半旗致哀，18區設公眾弔唁。數以千計家庭無家可歸，連日來也有住戶在附近廣福邨平台遙望，看着昔日的安樂蝸變成無情煉獄，只有無限傷感。其中一名住戶借用記者相機長鏡看望住所，禁不住掉下淚來。

扮義工呃長者個人資料 無良騙徒伺機騙錢

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成逾百名人士死傷。有騙徒針對宏福苑居民，欲盜取其個人資料，災民何先生今（30日）重返宏福苑，接受訪問直指詐騙猖狂，數日連收多個可疑電話，日前更曾在社區中心遇上3名可疑人士，對方以協助登記援助為由，直索他個人資料。何先生察覺有異，要求對方出示證件，對方被拆穿尷尬回應：「你（災民何先生）好醒目喎」。

01實測多個屋苑棚網物料 宏福苑封窗發泡膠火勢最猛

大埔宏福苑五級火災奪去過百條人命，不少住在正進行維修工程的屋苑居民都人心惶惶，擔心棚網和物料易燃，剪下部份物料實測。《香港01》獲得多個屋苑的物料，包括大埔宏福苑街坊，向記者提供跌落災場附近，相信是圍封窗口所用的發泡膠和棚網。記者在一個安全的地方，配備水和滅火筒的情況下燃燒實測。

宏福苑的封窗發泡膠一點就着，火勢迅速擴大，約7乘16厘米的一小塊，就持續燃燒超過四分鐘。宏福苑和其他多個屋苑的棚網，燃燒程度和持續時間各不相同。