宏福苑大火｜喪親家庭支援計劃將長期服務　林正財籲家屬安心求助

支援大埔宏福苑五級火災中有親友不幸離世的家屬，醫務衞生局轄下的精神健康諮詢委員會推出「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃。委員會主席林正財今早（15日）指，計劃主要為宏福苑的160多個喪親家庭提供情緒及心理上的支援，而且會提供長期服務，呼籲有需要的家屬可安心求助。



大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命，令數千人流離失所。（資料圖片）

林正財在港台節目《千禧年代》指，「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃主要為宏福苑的160多個喪親家庭提供幫助。他指出，家屬們的哀傷情況複雜，計劃將持續一年，協助他們度過艱難時期。

該計劃提供三層支援。第一層由社工負責，了解家庭的殯葬及生活等需求；第二層則是專業人士提供哀傷輔導；第三層針對哀傷較嚴重、影響生活的個案，提供轉介至精神科進行藥物治療的服務。林正財表示，每個人的哀傷經歷不同，大多數人會逐漸適應並回到正常生活，但部分人可能會面臨情緒問題，需要更長時間的輔導。

吊臂車繼續出動清理棚架。（翁鈺輝攝）

目前該計劃已接觸了130位死者家屬，有七間機構參與相關工作。林正財提到，在私人市場也有許多臨床心理學家及精神科醫生願意支持此次計劃，並且團隊由社工和專業輔導員組成，暫時沒有人手不足情況，相信日後可藉私人市場聘請專業人士，應付需求。他又指，會為社工提供培訓及臨床督導，亦會邀請一些有經驗人士，如精神科護士等參與計劃。

精神健康諮詢委員會主席林正財（中）。（資料圖片/陳浩然攝）

他指出，目前正處於高峰期，不少家屬需處理殯葬事務，他們藉此可接觸家屬，但尚有30多個家庭未能接觸，提醒他們如有需要可通過18111熱線尋求幫助。林正財續說，長遠不會有人手短缺情況，或影響其他個案，呼籲有需要家屬可安心求助。

宏福苑2,000多名住戶現時分散在不同過渡性房屋、房協安置單位，針對他們，當局亦推出「凝聚同行計劃」，林正財指計劃將於未來數天開始實施，會安排三個由社工、臨床心理學家等組成的隊工，針對居民可能出現的抑鬱、罪疚感及創傷後壓力症狀（PTSD）提供輔導等支援。