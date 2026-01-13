張栢芝涉違約被追千萬　官聽畢陳詞稱會半年內下裁決

藝人張栢芝與前經理人余毓興有合約糾紛，余指張未有按合約出演安排的電影，向張追討逾1千萬案，雙方律師今（13日）在高等法院作結案陳詞的補充，代表張的律師指，余指張收取的4千萬元，是由新亞洲娛樂聯盟的帳戶發出，惟未有證據顯示資金來源，而案中有部份涉案訊息被刪除，余解釋這是他與張栢芝的共識，並指張在涉「艷照門事件」後，會把敏感內容的訊息刪除，但辯方質疑，張的助手都未有知悉這做法。法官歐陽浩榮稱會在7月13日或以前下判辭。



原告余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告張栢芝。余稱他在2011年7月至2012年5月，曾與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關電影的兩份合約，要張參演6部電影，但張未履行合約，因而向張索償1276萬。但張指該些合約屬偽造，她並無與余簽下經理人合約。

張栢芝早前曾就被指違約案在高等法院作供。(梁鵬威攝)

張栢芝一方認曾收4千萬元，但稱沒有證據確認資金來源。(微博截圖)

原告余毓興曾指張栢因曾涉「艷照門事件」，故會刪除敏感內容訊息。(陳蓉攝)

但代表張栢芝的律師指，張的私人助手周靜儀(Emily)對刪訊息的事不知情。(陳蓉攝)

辯方認張曾收4千萬但指資金來源不明

辯方提及，張為要籌集4000萬資金以完成物業買賣，雙方同意張曾收得4千萬。就此資金來源，余曾在訊息表示，該筆款項由新亞洲娛樂聯盟的帳戶支出。惟辯方指，實際上未有證據顯示資金來源，質疑涉及會計的手法。

張的助手不對刪敏感訊息一事不知情

辯方補充指，本案其中一個爭議點為張的助手Emily，及余手機內的部份通訊被刪除。余作供稱，因張曾涉2008年「艷照門事件」，在前車可鑑的情況下，與張有共識，手機通訊錄若涉敏感話題，會及時刪除，以免外洩。辯方質疑，沒有證據顯示張的助手Emily知悉此說法。

原告堅稱經理人合約為保證合作關係

法官關注，余與張簽定全球獨家經理人合約，是否博納影業的要求。原吿方表示同意，指簽訂合約是用以保證雙方為合作關係，以及促使兩部片約的完成。

案件編號：HCA1227/2020