今日新聞8分鐘｜私家車誤闖輕鐵軌｜流浮山群煞拉扯有人被推

西營盤美興樓火警 住戶上天台暫避 老翁一度被困獲救送院

西營盤今日（25日）發生火警。下午約3時半，警方接獲多個報案，指興漢道3至4號美興樓，一單位的冷氣機著火，消防升起雲梯，動用一條喉及一隊煙帽隊射水灌救。據報有住戶逃到天台暫避；亦有人報案指，大廈內有長者被困單位待援。消防救出一名老翁，他清醒被送往瑪麗醫院治理。至下午約5時，消防將火勢受控，停止動員。

現場相片可見，大廈其中一個單位冒出大量濃煙。

蘭桂坊男子新春被「開年」 疑被3漢圍毆口腫面瘀

網上流傳一條片段，顯示一名男子上星期在中環蘭桂坊與人爭執被打傷，眼腫面瘀。警員持盾牌在場調查期間，男子的同行友人略為激動，反被勸開。

長洲聖心學校3小學生照顧受傷路人 傷者：臨危不亂勝過成年人

一名網民在社交平台發文，指其成年弟弟上周五（20日）在長洲行山時跌倒受傷，左手骨折及弄傷下巴，流了很多血。有三位路過的小朋友幫忙報警，更清晰地告訴警察確實的受傷位置。傷者形容「呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到」。他們向傷者送上一包紫菜零食作打氣之用，又陪他等救護員到場，直至確認他上了救護車才離開。

傷者完成手術後一醒來便惦記着三名小朋友，指若沒有他們的幫助和陪伴，後果不堪設想。三名小朋友就讀的長洲聖心學校其後留言回覆，指學校在事發當天已得知事件，肯定他們的善舉，獎勵他們各一個小功。傷者家人亦表示已聯絡學校，安排當面答謝的事宜。

黎智英騙科技園案上訴得直 撤銷定罪及刑期 律政司研上訴

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司，在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人提出上訴，上訴庭今(26日)下裁決。黎智英和黃偉強未有到庭，兩人亦沒有派律師出席。上訴庭裁定黎智英和黃偉強的定罪上訴得直，同時亦撤銷兩人的判刑。

特區政府發言人表示，香港法院行使獨立審判權，今次案件中原審和上訴法庭均依法公開透明處理，雖然上訴法庭認為案中所涉違約行為未達到欺詐罪定罪門檻，但仍然無改黎智英公器私用這客觀事實，律政司將深入研究判案書，以考慮提出上訴。

黎智英早前就勾結外國勢力罪被判囚20年，其中2年與本案同期執行，餘下18年要在他就本案的5年9月刑期後，即約今年6月，才開始計算。由於黎在本案的刑期被撤銷，變相他在違《國安法》案的20年刑期可提早開始計算，料其出獄時間可提前至2042年，屆時黎應約94歲。黃偉強早前已服畢其1年9個月的刑期。

流浮山海鮮漁村外群煞混戰拉扯 有人被追打推跌倒臥馬路

流浮山海鮮漁村對開迴旋處，昨晚（25日）有群煞混戰。網上流傳影片可見，大批人在馬路追打兩名男子，有人被推跌；之後有約數十人圍在迴旋處對開爭執，拉扯推撞，一名黑衫男被人用手肘擊打背脊。另一影片可見，有人倒臥在馬路中間，多人衝上前嘗試扶起他，雙方繼續爭吵，場面一片混亂。片中亦傳出一把男聲稱：「喺我面前嘈緊，一個瞓低呀！」影片就此結束。

警方表示，昨日（25日）晚上9時41分，警方接獲途人報案，指途經近流浮山道對開時，見有約10多人在上址打鬥。惟警員接報到場後，所有人已經散去，案件列作「糾紛」，暫時未有人被捕。據了解，警方留意到有關情況，正積極跟進事件，並會派員加強該區巡邏。

洪水橋私家車闖輕鐵軌 港鐵：車務中心指示附近列車等候

網上今晚（25日）流傳片段，一輛私家車在輕鐵洪水橋站附近，闖入輕鐵路軌範圍，輾過道碴碎石，沿路軌顛簸前行，前方路軌上有一列輕鐵，情況驚險。另一片段顯示，私家車在路軌行駛約百米，至元朗洪元路泉薈停車場對開一分岔口，終駛離路軌。港鐵指出，事發於今日約8時，控制中心當時已留意到情況，故指示附近路段的輕鐵列車等候，待私家車自行離開路軌範圍；同時港鐵公司已就事件報警。

有目擊者指涉事私家車「衝X咗紅燈驚得滯，碌咗入去」，亦有網民表示目睹情況當場咋舌，「見到眼都跌出嚟」；另有人擔心見到附近有輕鐵列車，擔心私家車未及駛走，「最後點樣收課呀？」。有人則笑言涉事私家車在測試避震功能，情景與電影《回到未來》其中一幕相似。上載影片的網民未有透露事發時間。《香港01》正就事件向警方查詢。

愛潑斯坦案｜驚現霍金被比堅尼女郎簇擁照 遺屬稱是其護理

美國司法部1月30日公布大量愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，揭發大量名人曾與這名已故淫媒過從甚密，英國已故知名科學家霍金（Stephen Hawking）亦出現在文件中。文件中不但有笑容滿面的霍金與兩名身穿比基尼女郎的合照，霍金的名字在這次公布的文件中出現250次。霍金的遺屬則表示，兩名女性是他在生時的長期護理人員，她們一直陪伴他出遊。

郭鳳儀父處理女兒保單 官強調本案不存在「連坐」 郭父囚8月

正流亡海外及被國安處通緝的郭鳳儀，其父親郭賢生因更改郭鳳儀的保險單內容，及企圖提取保單結餘，被控《維護國家安全條例》下的「處理潛逃者的資金」，郭父早前被裁定罪成，亦是這罪的首宗被定罪案件。郭父今（26日）在西九龍裁判法院被判囚8個月。

署理主任裁判官鄭念慈判刑時稱，郭父的行為未有直接危害國安，但本案嚴重性在於，有關法律是禁止任何人處理潛逃者的資產，惟郭父卻處理了這樣的資產，但同意造成的損害不大，其女兒郭鳳儀亦不會有直接得益。鄭官重申本案不存在「連坐」情況，考慮案情涉冒充潛逃者簽名，屬不誠實行為，量刑起點定為9個月，考慮被告年事已高，沒有前科，酌情減刑至8個月。

財政預算案｜停電動車一換一登記稅寬減 市民趕買車非心水色照買

【財政預算案2026／電動車／一換一補貼】新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，會在下月31日屆滿後不再繼續。不少人「趕尾班車」買電動車，不少電動車車行門廳若市。

市民彭先生今日（25日）知悉消息後，特意從尖東趕到紅磡車舖訂車，他稱心儀該車許久，今日首次到車舖看實體車，因政府取消優惠下定決心即場購買，「（稅務優惠下）可以慳幾萬元」；亦有一家三口到車舖購車，他們表示：「𠵱家要有現貨車，即使車輛顏色唔啱（心水），都要即刻買」。

土耳其足球賽暖心一幕 海鷗遭球擊暈倒地 球員心外壓救回

土耳其媒體報道，伊斯坦堡2月23日上演的一場業餘足球比賽中上演暖心一幕。在比賽進行期間，其中一方的門將自由球大腳踢上半空，意外擊中一隻低空飛行的海鷗，導致牠暈倒倒地及失去意識。有球員見狀，隨即暫停比賽和檢查海鷗狀況並立即施行心肺復甦法（CPR，俗稱「心外壓」），最終令海鷗恢復意識，成功挽救一個小生命。