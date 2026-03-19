宏福苑聽證會｜工程商：宏業指明買平價非阻燃棚網　否則不付款

撰文：何夏怡
出版：更新：

大埔宏福苑大火聽證會今日（19日）開始，首日焦點有關項目承建商宏業建築公司購買及使用非阻燃棚網。宏福苑維修工程承建商之一的「盈利豐棚業」負責人證詞顯示，2025年7月超強颱風韋帕襲港後，棚網損毀嚴重，庫存阻燃網不足以修補，宏業一名人員指示他購買售價平一半的非阻燃棚網以更換；工程商解釋用非阻燃網不合適，但對方威脅說如訂阻燃網，宏業建築不會付款。

叫你訂就訂，唔使講咁多，訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。
「盈利豐棚業」負責人陳耀輝引述宏業建築公司一位名叫「Gordon」人士

▼12月3日　宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼

+3

根據調查，宏福苑維修工程承建商之一「盈利豐棚業」，曾分別在去年7月22日、7月24日、8月16日和9月3日 ，向林記建築材料訂購新棚網。房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）檢查的26天前，即10月2日，宏福苑換上了部分不阻燃的新棚網，而這一批新棚網來源，最早可以追溯到去年7月。

宏業指示工程商訂購4500張非阻燃棚網　較可阻燃棚網平一半

承建商為何會為宏福苑換新棚網？「盈利豐棚業」負責人陳耀輝的證詞顯示，去年7月份颱風（超強颱風韋帕）襲港後，因為宏福苑棚網損毀嚴重，庫存阻燃網不足以修補，他收到宏業一位名叫「Gordon」的人士的要求，購買非阻燃網。

證據顯示，林記建築材料的阻燃網100港元一張，非阻燃棚網平近一半，54港元一張，根據林記提供的資料，這些訂單的棚網都不具阻燃功能。

▼2026.03.19　大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

+31

宏業「Gordon」：維修工程將在12月底完成　轉用普通棚網即可

據陳耀輝形容，Gordon稱宏福苑維修工程將在12月底完成，這五個月時間用普通棚網即可。陳耀輝在證詞中表示，他向Gordon解釋，用非阻燃網不合適，但Gordon指示必須跟隨，「叫你訂就訂，唔使講咁多，訂阻燃網都得，我唔會找數畀你。」

陳耀輝表示，在請示宏業董侯華建後，侯令他跟隨「Gordon」指示，最總陳訂購了4,500張非阻燃網。

▼2025年12月1日　大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

+2

承建商或提前購阻燃網供檢查

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃今日在會上表示，房屋局獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在去年10月27日早上8點50通知「鴻毅」負責人楊子文，會於10月28日到場「了解新舊棚網的規格和阻燃能力」。

陳耀輝曾在10月27日收到宏業訊息，要求他購買115箱阻燃棚網，以更換非阻燃棚網。當日盈利豐向林記訂購阻燃棚網，也是唯一一次訂購阻燃棚網。杜淦堃稱，相信這一批棚網在獨立審查組巡查前，就已經送到了宏福苑。

宏福苑火災｜7棚網樣本未達阻燃標準　不合格網混合格網魚目混珠

廉政公署去年公布涉案人士將阻燃棚網安裝在棚腳上　成功騙過測試

廉政專員胡英明去年12月1日公布，去年7月後，因颱風襲港破壞原先安裝在棚架的防護網，有涉案人士在一間本地供應商分批購買防護網更換。證據顯示，涉案人士以每卷54蚊買2,300卷約7.5萬平方米，未達阻燃標準的棚網，足夠包覆8幢大廈。至10月底，中環發生一宗涉及棚架防護網火警，涉案人士擔心宏福苑防護網會被抽查檢驗，於是在同一間本地供應商，以每卷100元買115卷約3,700平方米的防護網，全部達阻燃標準。涉案人士安排工人安裝在棚腳上，意圖魚目混珠，成功在往後的測試結果取得合格。

▼2025年12月1日　警方災難遇害者辨認組宏福苑大廈內搜索▼

+19
宏福苑｜調查揭宏業作假　居民形容具爆炸性　斥監察部門「求其」宏福苑聽證會｜播放宏昌閣婆婆臨終求救錄音　旁聽居民落淚歎氣宏福苑聽證會｜居民斥宏業「冇人性」　政府各部門環環相扣均有責房屋局大火前一年曾巡宏福苑監督驗棚網　著火後須吹熄仍「過關」宏福苑聽證會｜居民打999等1分鐘無人聽　接線員向消防提供錯地址宏福苑｜勞工處因沒標準而覆市民棚網風險低　獨委會：邏輯有問題宏福苑｜能否發泡膠封窗　政府部門存分歧　獨委會憂投訴如何跟進沒正視宏福苑工地吸煙問題　勞工處巡16次均稱未見　杜淦堃感遺憾宏福苑聽證會｜片段重組揭宏昌閣光井平台先起火　疑煙頭焫着紙箱宏福苑聽證會｜一文看清七廈死傷情況　37戶失兩個以上成員
大埔宏福苑奪命火
房屋局