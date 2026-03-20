宏福苑聽證會｜宏昌閣損毀最重63%單位焚毀　宏建閣僅1單位嚴重

撰文：陶嘉心
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大埔宏福苑大火聽證會今日（20日）舉行第二場，在周四（19日）的首場聽證會，獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃交代宏福苑樓宇損毀情況，在7幢受影響樓宇中，整體約有53%單位損毀，其中宏昌閣最嚴重，有63%單位「完全焚毀」、有嚴重及大面積受損，宏泰閣、宏新閣亦有58%單位受損嚴重，而宏建閣受影響單位只有少數，僅一個單位遭受較嚴重損害。

《香港01》宏福苑五級火專頁

7幢受影響樓宇中，整體約有53%單位損毀，其中宏昌閣最嚴重，有63%單位「完全焚毀」；圖為宏福苑大火後第二周，石屎泵車駛至大埔宏福苑宏昌閣外，鞏固大廈結構。（資料圖片/蔡正邦攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

聽證會公布宏福苑各幢大廈受損情況時，以綠色表示未受波及單位，黃色代表輕微損壞，紅色代表焚毀。杜淦堃指，宏昌閣和宏泰閣幾乎全部燒毀，但其他樓宇的受損程度不一，其中宏建閣只有1個單位受較嚴重損害，其餘幾乎全是綠色。

7幢受影響樓宇損毀情況

．宏昌閣：63%單位「完全焚毀」、有嚴重及大面積受損
．宏泰閣：過半單位，集中1至5號及8號單位
．宏新閣：58%嚴重損毀
．宏道閣：2及3號單位嚴重損毀，其他沒波及
．宏仁閣：2及3號單位嚴重損毀，其他沒波及
．宏盛閣：集中6號單位受波及，其他沒波及
．宏建閣：1個單位損毀較嚴重

▼2026.03.19　大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

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大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（資料圖片/夏家朗攝）
大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（資料圖片/夏家朗攝）
大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前一）與法律團隊到場。（資料圖片/夏家朗攝）

▼2025年12月1日　大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

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