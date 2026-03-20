宏福苑7廈宏昌閣損毀最重 63%單位「焚毀」 宏建閣僅1單位嚴重
撰文：陶嘉心
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大埔宏福苑大火聽證會今日（20日）舉行第二場，在周四（19日）的首場聽證會，獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃交代宏福苑樓宇損毀情況，在7幢受影響樓宇中，整體約有53%單位損毀，其中宏昌閣最嚴重，有63%單位「完全焚毀」、有嚴重及大面積受損，宏泰閣、宏新閣亦有58%單位受損嚴重，而宏建閣受影響單位只有少數，僅一個單位遭受較嚴重損害。
聽證會公布宏福苑各幢大廈受損情況時，以綠色表示未受波及單位，黃色代表輕微損壞，紅色代表焚毀。杜淦堃指，宏昌閣和宏泰閣幾乎全部燒毀，但其他樓宇的受損程度不一，其中宏建閣只有1個單位受較嚴重損害，其餘幾乎全是綠色。
7幢受影響樓宇損毀情況
．宏昌閣：63%單位「完全焚毀」、有嚴重及大面積受損
．宏泰閣：過半單位，集中1至5號及8號單位
．宏新閣：58%嚴重損毀
．宏道閣：2及3號單位嚴重損毀，其他沒波及
．宏仁閣：2及3號單位嚴重損毀，其他沒波及
．宏盛閣：集中6號單位受波及，其他沒波及
．宏建閣：1個單位損毀較嚴重
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