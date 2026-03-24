曾受情緒困擾3青年建社區空間　助在職青年情緒體驗與輔導配對

香港節奏快、壓力大，每個人的精神健康或多或少都需要復元。張樂勤（Charles）、蔡嘉怡（Karen）與莫煒妍（Waiin）三位年輕人都曾受過情緒困擾，他們透過心理學、輔導等都得到治癒，同時看到許多有相同經歷的人仍在情緒煎熬中，於是決定一起創立「一息間」——一個主打「休息、情緒體驗與輔導配對」的社區空間。



其運作方式其實十分簡單，主要對象是20多30歲的在職青年，空間設計為個人休憩的房間，使用團隊與臨床心理學家共同編製的「Resting Kit」——包括休息日誌、藝術材料、靜觀錄音與引導練習，幫助使用者在50分鐘內暫時脫離外界喧囂，與自己的身體和情緒對話。



（左起）蔡嘉怡（Karen）、張樂勤（Charles）與莫煒妍（Waiin）三位年輕人都曾受過情緒困擾，於是決定一起創立「一息間」，提供一個可以靜下來面對自己情緒、讓心靈好好休息的空間。（梁鵬威攝）

創辦人之一的張樂勤是一名心理輔導員，他指「一息間」是一個延續自己復元與反思的空間。他曾在感情與工作的雙重壓力下，突發強迫性侵入思維及焦慮，這段經驗令他明白直面情緒的需要。

回望成長背景，他指不少華人家庭以高壓教養、壓抑情緒為常，結果讓一代一代的人都不會表露脆弱的一面、不敢面對內心；那種被教導「不准哭、不准示弱」的文化，長期累積便變成難以言說的焦慮與絕望。

因此經歷，他決定與兩位志同道合的朋友把個人經歷與專業知識整合，建立一個讓人不必被病名框住、可以溫和接觸情緒的空間。

張樂勤是一名心理輔導員，他決定與兩位志同道合的朋友把個人經歷與專業知識整合，建立一個讓人不必被病名框住、可以溫和接觸情緒的空間。（梁鵬威攝）

蔡嘉怡則原是一名普通打工仔，剛踏入職場時，她在持續被上司批評和與同事比較的情況下，自信跌至谷底，曾出現過想要被車撞的念頭。一次遇然接受心理輔導後，她才發現因童年時經常被父母拿來與兄弟姊妹比較、犯錯就受罵的經驗，如何塑造她的自我評價。

這次被輔導的經歷，讓她決心把「有人願意聽你」這件事延伸給更多人。她亦憶起曾想找一個空間哭泣，但卻找不到，到海旁亦會有人以奇異目光看她，於是她覺得特別是在香港，當你在狹窄的居住空間中無處釋放情緒時，一個可獨處、能讓人安心哭泣或靜心的實體空間顯得格外珍貴。

蔡嘉怡在一次遇然接受心理輔導後，讓她決心把「有人願意聽你」這件事延伸給更多人。（梁鵬威攝）

大學修讀社工課程並成為註冊社工的莫煒妍，也是一名藝術書法導師。她亦因為家庭關係，習慣了將情緒收藏起來，直至修讀社工課程時，才認識自我情緒與內在狀態。她會利用課堂上學到的知識與技巧用在自己身上，漸漸覺得學校教的情緒識別、家庭系統與健康溝通，不應只停留在課堂，而是要落地到市民可以實際體驗的服務。

莫煒妍覺得學校教的情緒識別、家庭系統與健康溝通，不應只停留在課堂，而是要落地到市民可以實際體驗的服務。（梁鵬威攝）

各有經歷的三人，都同樣希望可以幫助到有情緒困擾的人，能有面對情緒、與情緒好好相處的時間，因此創辦了「一息間」。

「一息間」的運作方式其實十分簡單，主要對象是20多30歲的在職青年，空間設計為個人休憩的房間，使用團隊與臨床心理學家共同編製的「Resting Kit」——包括休息日誌、藝術材料、靜觀錄音與引導練習，幫助使用者在50分鐘內暫時脫離外界喧囂，與自己的身體和情緒對話。

「一息間」亦會舉辦工作坊，以體驗為本，透過藝術創作、書寫練習與小組互動等，引導參加者理解情緒訊息。當使用者需要更深入支持時，「一息間」更會提供輔導配對，以詳盡問卷了解個人困擾，然後從合作者名單中匹配最合適的輔導員，輔導首節免費，減輕有需要人士面對心理輔導的門檻。

對於居住劏房或低收入、單親等弱勢青年，團隊亦爭取基金資助，開放免費休息名額與多節輔導配額，期望把服務延伸到最需要的人群。

「一息間」提供的「Resting Kit」——包括休息日誌、藝術材料、靜觀錄音與引導練習，幫助使用者在50分鐘內暫時脫離外界喧囂，與自己的身體和情緒對話。（梁鵬威攝）

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「一息間」在2025年5月開始營運，在灣仔、炮台山、葵興及觀塘都設有空間，善用一些機構閒置的地方。團隊指用戶的反應都超出了預期。工作坊常有滿額情況，部分付費用戶也逐步增加；基金資助讓他們能提供100個免費休息時段、約10名青年可獲多節免費輔導，以及數十個免費工作坊名額，部分資源已被需求中的青年使用。

張樂勤認為，香港社會普遍存在的焦慮與抑鬱，許多時候並非突發疾病，而是長年累積的關係傷痕與交流模式所致；若能在日常生活中普及情緒教育與低門檻支持，或能減少極端危機發生的機會。

「一息間」主要對象是20多30歲的在職青年，空間設計為個人休憩的房間，使用團隊與臨床心理學家共同編製的「Resting Kit」。（梁鵬威攝）

他們亦說，不希望將心理困擾「病理化」，也不想把輔導限定為「病人」的專利；相反，他們期待把情緒管理、獨處能力與關係溝通視為每個香港人都應具備的生活技能。

張樂勤談到「自我分化」（self-differentiation）的概念，指出成人成長的一部分是學會從原生家庭中取捨——保留對自己有益的經驗，放下束縛；這需要時間、支援與專業同行，而非單靠意志力就能解決。