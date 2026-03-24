宏福苑聽證會．最新｜市建局否認「照單全收」　一己之力難解圍標

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃在首兩日陳詞揭示房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。政府法律代表今起開始陳詞，而根據獨立委員會網頁，3名宏福苑居民列作事實證人，或下午開始作供。《香港01》持續更新最新消息。



大埔宏福苑火災獨立委員會3月24日舉行首輪第三場聽證會；2026年3月19日舉行首場聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（資料圖片/夏家朗攝）

【11:31】市建局代表大律師呂世杰表示，市建局在2013年為大廈業主提供新招標安排。 包括收集投標意向書，註冊會計師，確保公正。2016年推出「招標妥」，加強業主支援，宏福苑2018年2月2日申請招標妥。

他指，招標妥提供三支援，一電子招標平台，令所有承建商都收到通知入標；二收標開標；三、獨立顧問服務。市建局會安排第三方顧問，提供工程費估算，顧問都會給意見。

他提到，市建局對工程顧問公司「鴻毅」有限認知，強調市建局只是支援平台，當時「招標妥」是收費服務，為樓宇工程提供支援服務，當時是不包工程顧問。去到2018年7月，市建局才支援工程顧問。

他續指，為了自由原則，市建局不可干預業主決定。物業是私人資產，不可越俎代庖，不可給予任何印象，是市建局會偏坦任何一方。他指，市建局角色是為「申請人」聘獨立專業人士，不會取代認可人士或註冊檢驗人員的責任；而基於財政及人力資源規劃，市建局無預留任何人力資源參與任何樓宇復修工作，資源緊絀不言而喻。

他指，對委員會指市建局「照單全收」，市建局不敢苟同，「如有人存心做」，形容不可能偵測到異常，更何況鴻毅只是眾多投標公司的其中一間。他指，未盡忠職守的說法有欠公允。

他指，業主可能面對合謀貪腐，覺得有需要加強對業主的協助，加強招標妥。他指，任何制度無法萬無一失，即使「加強版」亦未必杜絕圍標，不可被視為解決圍標問題的靈丹妙藥，樓宇維修樓程多、繁複，市建局作為非執法機構，不可能靠一己之力解決圍標，若要解決亂象，必須從宏觀策略聯手。

（翁鈺輝攝）

【10:59】孫靖乾指，委員會展示部份證據，遺憾地被以為委員會已作結論或判斷。他續指，有媒體指名道姓涉事政府人員，但委員會未作判斷，證人未作供，未就問題作解釋。已營造責任及觀感，為此要作澄清，以免未審先判的觀感。

委員會提到ICU在接獲投訴後到工地檢測，事先向承建商商討檢測日期和時間。孫靖乾指指，委員會代表律師在會上又展示Whatsapp紀錄，有關人員在傳媒被描繪成打龍通，毫無客觀根據、嚴重偏離事實的指控。

他指，由於他們要ICU監督，要與承建商的檢驗人員做預約，如果檢驗人員在場，問題可獲即時回應，也可判斷投訴是否成立。他指，由通訊溝通，到實際到現場只相差一日。

至於ICU透過1823收到投訴，涉用發泡膠板遮窗戶。他指，有關講法被誤解，以為有關人員無了解發泡膠沒被了解阻燃性。他指，2024年11月28日，ICU曾就發泡膠投訴去現場視察，雖然提及沒阻燃標準，但有就承建商有否使用阻燃發泡膠去了解。而相關發泡膠板當時未貼上窗戶，ICU無從透過該次視察，去知道承建商長時間以發泡膠去覆蓋。

至於ICU被指到現場只選取較方便位置採棚網樣本，令檢驗人員較多機會干預測試結果。他指，ICU巡查當日在上午通知、下午到場，質疑檢驗人員是否有時間做到做「手腳」。而棚網範圍大， 反問檢驗人員又能否預計在哪個位置採樣。

【10:18】宏福苑大火前的工程，最高風險只屬小型工程，其監管制度的設計，側重業界承擔責任。小型工程制度有三級別，要求訂明註冊承建商，簽圖則；用料無須經監管部門審核，監管只會抽樣檢查，完工後亦會抽樣實地巡查，稍後證人會作進一步介紹。他指，委員會將屋宇署20%實地抽查，與房屋局獨立審查組0.1%。

他指，在委員會代表大律師杜淦堃提到ICU 施工前0.1%， 同屋宇署抽查20% 相比較，是不適合，因為是不同性質的視察，不可混為一談。他表示，屋宇署已遵守則，根據ICU機制，是無須在工程期間恆常視察。他指，ICU 在相關時間，按小型工程制度去監督，勞工處、消防處，都是按他們理解去監督，世界各地的政府都要分工，「要睇分工點做得更好，更全面」

聽證會首日，委員會代表大律師杜淦堃指，房屋局獨立審查組(ICU)無對宏福苑工程進行實地檢查，其巡查只是針對居民就特定事項出現投訴，如棚網問題。據ICU提交證據，工地審查目標為每年25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署指引相違。屋宇署2023年修訂監察手冊，採更嚴謹做法，對附第一級小型工程，屋宇署會親自巡查和隨機抽查至少20%作安全檢查。



【10:18】他續指，消防員何偉豪殉職，9名消防員因熱衰竭入院，消防關注無人機消防、與內地消防協調、棚架應否拆、緊急警示系統等問題。

至於警方火災行動方面，衝鋒隊和機動部隊於下午2時49分到達現場，疏散及管理人群，下午3時40分，新界北最高指揮中心運作，行動助理處長啟動傷亡查詢組。

【10:10】孫靖乾先交代消防及警務處的部署。他指，於火災當日下午2時51分，消防通訊中心接獲首宗報警，宏昌閣棚架起火，由於知悉屋苑進行大維修工程，已預先額外調配主泵車，另外因消防栓停用，故亦增派資源。

大火隨後下午3時02分升為三級，下午3時34分升為四級，下午6時22分升至五級。他形容，消防應對規模前所未見，消防超常規貫穿整個行動。

他指，宏福苑走廊窄，部份單位攝氏800度，消防只能逐層地面推進，火勢呈「煙囪效應」，由光井蔓延至天台，進一步擴至其他大廈。他指，消防向上推進，較低層重新燃起，消防要反覆移動去滅火。

就消防收到宏福苑消防系統停用通知，他指，消防有「按程序」採取加強措施，又提到申報表格上涉「火警警報一欄」是空白，沒有填上，有關詳情稍後呈上。

【10:00】代表政府的資深大律師孫靖乾表示，宏福苑火災造成168人死，政府明白對社會造成衝擊，向家屬致以慰問。他指，特首多次表明調查到底，追責到底，認真改革作出，政府一直全力配合，全面開誠佈公 ，在回答委員會問題，不論問題對政府是否有利，都不會隱瞞，全速檢視現行機制，因需要作檢討和諮詢。

他指，所有政府部門主動調查，非被動； 全面調查資料，必須如實提供，政府非辯護，坦承制度不足及改革。他強調，政府三大立場：一，制度存不足；二，政府責無旁貸；三，政府系統性改革。

他指，事件背景錯綜複雜，政府會全力配合，證人會接受提問，向委員會和公眾呈現事件全貌。他表示，政府明白，不只是受災者，社會各界希望調查盡快有結果，傳媒對研訊有關注是理解，研訊要對所有涉事者公道，委員會要持平，處理涉事者回應，希望社會各界有耐性，令委員會客觀完成程序。

他指，相信涉事方聽到上周五主席的說話，有關陳詞被誤解，作出結論。他指，事實並非如此，現在時開案陳詞，尚未到回應階段，大家不應對大火責任誰屬問題過早，讓涉事各方作解釋，證據目的是讓涉事方作回應，而非作結論。

他指，聽證會開始以來，傳媒作報道，對證據作推斷和分析，其至對暗示、明示推論，以為委員會己作結論，部份結論對涉事者作指控，令涉事者被起底。他指，其用意非針對委員會工作，而是對現有的工作，有責任和客觀，對重大事實偏差，作出有需要澄清。

他指，政府明白，不只是受災者，社會各界希望調查盡快有結果，傳媒對研訊有關注是理解，研訊要對所有涉事者公道，委員會要持平，處理涉事者回應，希望社會各界有耐性，令委員會客觀完成程序。

《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災第二輪聽證會預約出席網頁

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

▼2025年11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼



+ 8

▼2025年12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼



+ 5

宏福苑第二場聽證會3月20日重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑第一場聽證會3月19日重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



+ 8

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



+ 2

▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼



+ 3

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼大埔宏福苑有維修工人制蹲坐在棚架上吸煙▼



+ 2

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 9

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 19

宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑聽證會3月19日首場重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果

