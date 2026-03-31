宏福苑聽證會重點最新｜消防承辦商續作供　置邦管理員等人員作證

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」電工黃健華、董事及工程師鍾傑文周一（30日）曾作供，當中，鍾傑文今日續作供，而負責宏福苑物業管理的「置邦興業有限公司」今料有五人作供，包括文員、管理員、工程主任及電工等。按周一聽證會內容，料證人將交代大火前後宏福苑內消防裝置狀態及裝置被關閉情況。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。



大埔宏福苑大火首輪聽證會3月31日進入第六場，圖為3月19日在中環展城館舉行首場聽會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊。（資料圖片/梁偉權攝）

宏福苑3月31日第六場聽證會重點：

．消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師作供。

．宏福苑物業管理的「置邦興業有限公司」共五人作供。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑3月30日第五場聽證會重點：

．消防承辦商電工大火前一周往維修，發現8廈消防系統總掣全關。

．有居民作供稱大火當日在大廈外見到消防栓無水。

．聽證會一度因會場展城館警鐘響起中斷，眾人離席疏散。

．居民羅德沛稱只曾一次獲通知消防系統關閉。

．居民林燕明哽咽憶述逃生經過，讚葉太救人一命。

．葉家駒指業主大會與會者身分不明，居民難入場，大量可疑授權票開票前倒入票箱。

．葉家駒形容妻拍門救人是作為隔籬鄰舍應有的舉動。

．身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮（葉太）的丈夫葉家駒作供。



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

