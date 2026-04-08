今日新聞8分鐘｜全紅嬋涉遭多名隊友網暴｜Van衝燈遭九巴撞翻

東區走廊重型貨車疑切線撞的士 的士失控撞壆釀4人傷

港島東區走廊發生車禍，4人受傷。周三（8日）凌晨近2時，一輛的士在機場接載2女1男乘客，前往柴灣環翠邨。期間，的士沿東區走廊東行二線行駛，途至近北角消防局對開時，據報一輛重型貨車，疑突然從三線向左切線，撞向的士右邊車身。的士捱撞後失控向左衝，繼而撞向左邊路壆始停下。

房屋署兩邨試行智能門禁系統 何永賢：擬為更多屋邨改裝

為推動智慧屋邨管理，房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 個人碼」及「八達通」的非接觸式智慧門禁系統，並於黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行，為居民提供更便捷、更安全的大廈保安系統。房委會正計劃在新屋邨及資助出售房屋採用新智能門禁系統，並研究為更多現有屋邨改裝新系統。

「香港飛香港的航班」登內地熱搜榜一 揭為公益航班獲網民大讚

今日（6日），一條「香港飛香港的航班」的話題登上微博熱搜榜首，引發內地網民熱烈討論。起初不少網民起初質疑是購票系統出錯，隨後有知情網民揭開背後真相稱，這是一項專為基層大眾，或病童設計的公益計劃，旨在讓從未搭過飛機的弱勢群體一圓「衝上雲霄」的夢想，暖心安排感動無數網民。

大圍站外貨van衝燈遭九巴撞翻 司機：我望到綠燈除非眼花

今日（7日）下午1時40分，警方接獲多人報案，指在大圍站對開的美田路往迴旋處方向，一輛客貨車與巴士相撞，客貨車翻側，司機懷疑被困在車內。

救援人員到場，客貨車司機已離開車廂，他與九巴車長均毋須送院；惟巴士一名68歲姓楊女乘客感胸口痛，被送往沙田威爾斯親王醫院治理。有車Cam片段顯示，客貨車懷疑衝紅燈釀禍。

全紅嬋被爆遭長期網暴 疑有隊友牽涉其中 訓練中心報警

中國跳水冠軍全紅嬋近日被爆遭到長期網暴，甚至疑似有跳水界業內人士也在網暴群組中。廣東省二沙體育訓練中心微信公眾號4月8日發文稱，已就全紅嬋被網暴一事向公安機關報警。

80歲社運人士古思堯逝世 曾罹患直腸癌四期多年

80歲的前社民連成員古思堯今日（8日）逝世，據了解他今年二月曾入院，病情反覆，兩個月前開始紓緩治療。活躍社運界的古思堯2000年起，曾入獄12次，最近一次是2024年因為企圖煽動罪被判囚9個月，涉及區議會選舉當日計劃前往選舉事務處抗議無民主派參選，被總裁判官指他事前張揚行動、計劃聯絡傳媒，一心宣揚理念激起仇恨推翻政權，形容他「屢罰屢犯」。

古思堯亦是保釣行動委員會成員，2012年與「啟豐二號」多名船員登上釣魚台，及後被日本拘捕，中國外交部緊急提出交涉，要求日方無條件放人。

DSE｜首科筆試開考 有考生入場前驚覺漏帶身份證 家人急送至

中學文憑試首科筆試、視覺藝術科今早8時半（8日）開考。位於大埔的學校考場外，不少考生提早帶同畫板、顏料，甚至「拖篋」到場。有考生萬事俱備，但臨入考場才發現忘記帶身份證。她說，昨晚特意將身份證等考試所需文件放在床邊，「結果今日都係唔記得帶⋯⋯」，要家人臨時送到考場。

宏福苑4.8聽證會重點｜申停消防裝置 揭消防商「瞇埋眼」違規做

大埔宏福苑大火聽證會今日（8日）重開，為第二輪六場聽證會的首場。早前曾出庭的屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文今將再出庭，他早前供稱火災前一個月已知悉全屋苑消防水缸無水、總掣被其他承辦商關閉，認為不妥，但礙於「唔好教人做嘢」觀念已根深蒂固，所以只提醒管理公司置邦興業，認為「宏泰消防」沒有責任再通知消防處。

今日聽證會除了還有「宏泰消防」的水喉工及消防承辦商中華發展工程董事作供外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會作證，為首次有消防處代表作供。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。

宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

宏福苑4月8日第九場聽證會重點：

．屋苑消防系統承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文再次出庭。

．消防處助理處長（牌照及審批）姜世明作證。

．「宏泰消防」水喉工認曾關水掣 維修後水缸開掣仍無水

．大火前物管傳消防水缸注水相 宏泰董事鍾傑文稱知舊相、不收貨惟無追問

．獨委會代表質疑宏泰董事監督未盡責

．曾稱致電物業主任索「除牌紙」 鍾傑文強調有交談 認9秒通話實屬「miss call」

．獨委會代表質疑鍾傑文監督未盡責 「你聽同事講，同事聽人講」

．中華發展：消防系統宜分階段關 有責任快復常

．中華發展16次申停裝置 合資格人士全沒視察 消防商董事認有責任

．中華發展同意宏業「叫做就做」 如橡皮圖章

．中華發展交85份停裝置申請 報價單註明包辦一年

．多次上交同一文件 消防商認「瞇埋雙眼」違規做

宋濤宴請鄭麗文 重申「九二共識、反對台獨」是兩岸關係定海神針

今日（7日），國民黨主席鄭麗文率訪問團開啟大陸參訪行程。據聯合新聞網報道，今晚，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤於南京東郊國賓館宴請訪問團。

宋濤致詞時表示，國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，具有重要積極作用，重申「九二共識、反對台獨」仍是當前兩岸關係的定海神針。鄭麗文在晚宴上表示，這次的出訪具有4項重大歷史意義，並強調國民黨主張的兩岸和平路線，是一條正確、有效，且對全體台灣人民都最有利的道路。

伊朗：接受巴基斯坦停火提議 霍爾木茲未來兩周可實現安全通航

伊朗最高國家安全委員會於當地4月8日淩晨發聲明稱，根據最高領袖的建議和最高國家安全委員會批准，決定接受巴基斯坦提出的停火提議，與美國的談判10日起在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，以敲定具體細節。另外，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）稱，如果對伊朗的襲擊停止，伊朗的部隊也將停止防禦行動。在與伊朗武裝部隊協調下，未來兩周內，霍爾木茲海峽將能夠安全通過。

在此之前，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）4月7日表示，他請求特朗普延長伊朗的最後期限兩周。美國CBS引述消息人士透露，謝里夫正在與伊朗談判停火事宜，美國副總統萬斯（JD Vance）擔任美方談判代表。