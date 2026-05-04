五一西貢現逾千帳篷　方國珊：少數旅客需再教育　倡公廁考慮收費

五一黃金周首兩日期間，西貢浪茄灣營地、西灣營地同鹹田灣營地共約有1,100個帳篷，大批內地旅客在沙灘上露營。立法會議員方國珊今日（4日）指，西貢市中心商戶及交通有受惠，但遊客人流太多，鹹田灣等公廁個別需排隊20分鐘，亦有垃圾堆積。她認為公廁興建成本不菲，應考慮收費，又指大部分旅客都遵守規矩，但有良莠不齊的情況，部分旅客需再教育。



鹹田灣營地5月2日清晨時有大批帳篷。（漁農自然護理署Facebook圖片)

方國珊：部分營地洗手間需排隊20分鐘

方國珊在港台節日《千禧年代》指，5月1日東壩有5,700人到訪是一個突破，內地旅客到多個景點，令西貢市中心的商戶及交通有受惠。據她了解，部分旅客會在鹹田灣等沙灘上過夜，約有200至300個帳篷，但洗手間等硬件「配合唔到咁多人」。

方國珊續引述有旅客指個別洗手間需排20分鐘隊才可使用，而且垃圾槽堆積了垃圾，需要加強清潔。據她了解，清潔工人多由將軍澳、沙田等地區步行或乘車前往鹹田灣，人手較緊張。

立法會議員方國珊。（資料圖片/湯致遠攝）

倡公廁考慮收費

至於內地旅客破壞環境等，方國珊指觀察到大部分內地旅客遵從勸喻，他們比較年青及高學歷，但有良莠不齊的情況，有部分內地旅客需再教育。她又提到公廁興建成本不菲，應考慮收費。

另一景點橋咀洲亦有大量內地旅客湧入，方國珊指該島未納入海岸保護，今年漁護署將加設水線、浮波等，提醒內地旅客注意海洋生物。但她認為可考慮在沙灘廣播，因人太多「佢都睇唔切」。

記者今午12時在橋咀洲逗留一個多小時視察，現場有大批人流，連接連島沙洲的步道尤其擠迫。（資料圖片/任葆穎攝）

張美雄：黃昏後人流過多 漁護署人員難以逐一勸喻

西貢區區議員張美雄則指，5月2日中午時，鹹田灣「未係好多人」，只有數十個帳篷，黃昏左右便逐漸多人。他表示問過內地旅客後，了解到他們多會於5月1日在鹹田灣留宿，翌日清晨離去，然後下一批旅客在黃昏時又會到。

西貢區議員張美雄。（資料圖片/陳浩然攝）

他表示據其觀察，雖然5月2日中午帳篷不多，但已有不少垃圾，洗手間亦多人，但內地旅客「好守規矩」，會排隊及包裝好垃圾才扔掉。他續說，漁護署等有派員在場向每個帳篷派單張及作出勸喻，奈何黃昏後人太多，在「超負荷人流」下難以逐一勸喻。

張美雄又提到，從用家角度出發，鹹田灣有硬件需改善，例如公廁門外只有3個水龍頭，日後可考緊增加。他續指有內地旅客反映道，公廁水龍頭應分為洗手用及清潔用兩類。