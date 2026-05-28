今日新聞8分鐘｜車長雙手離軚　九巴：已停職｜私家車撞飛鐵騎士

葵盛圍爆食水管 路陷困貨車 葵盛西邨及月海灣等暫停食水供應

葵盛圍有食水管爆裂，導致葵盛西邨、月海灣等暫停供應食水，有車輛因為路陷被困。水務署正加緊搶修，爭取於今日（28日）晚上約9時完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。

深水埗渠務署地盤工人被機器擊中 留醫14小時不治 署方勒令停工

昨日（27日）上午8時33分，深水埗欽州街65號榮業商業大廈外一個渠務署地盤，據報有一部1.5米乘1米機器從4米高墮下，擊中一名67歲黃姓男工人，同事見狀報警求助。事主頭流血受傷，昏迷不醒，救援人員到場將他送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆，在深切治療部留醫，惜延至昨日晚上不治。勞工處人員到場調查。

渠務署今日（28日）凌晨發稿指，受傷工人延至晚上約11時30分不治。渠務署署長莫永昌對一名承建商員工離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，並已要求承建商提供適切協助。

渠務署指，涉事地盤正進行「深水埗欽州街污水系統改善工程」。當時該名工人在進行吊運工作時受傷，被送院救治。渠務署已要求承建商停止有關工作並進行安全檢查，同時責成承建商就意外展開深入調查。署方亦會全力協助相關部門調查。

機場的士站「大黃蜂」剷越候車區直撞「Uber Taxi」 一司機頸傷

機場的士站發生車禍。今日（28日）凌晨零時許，68歲周姓男司機駕駛大黃蜂車隊的士，在一號客運大樓對出、翔天路的士站位置和另一輛車身印有「Uber Taxi」的士相撞，周男沒有受傷，而77歲黃姓Uber Taxi男司機頸部和背脊受傷，其他行家見狀報案，黃男由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。

據了解，有人報稱煞車系統失靈；警方正調查車禍原因，案件交由新界南總區交通部意外調查組第五隊負責調查。

金鐘城巴上層兩座椅間插𠝹刀 男乘客遭刀鋒刺中手部 重案組追查

城巴有座位發現被插𠝹刀。今日（27日）下午5時20分，警方接獲一名男子報案，指在乘搭城巴路線37A時，發現上層兩張座椅之間，插有一把刀片凸出的𠝹刀。巴士於金鐘道近太古廣場對開停下，警員登車調查，檢獲一把長約13厘米的𠝹刀，發現約有1厘米長的刀片被推出。警方將案件暫列「企圖有意圖而傷人」交由中區警區重案組跟進，暫未有人被捕。

乘客張先生向《香港01》表示，他在灣仔登上巴士後，移步至上層車廂後排，詎料坐下時手部被尖銳物刺中，赫然發現兩張座椅間插有一塊刃口朝上的刀片，所幸並未受傷，他隨即通知車長及報警求助。

澳門七人車斑馬線前無停 撞斃10歲童 市民鮮花零食悼念

澳門昨晚（27日）發生一宗致命交通意外。一名10歲男童，在青洲大馬路橫過斑馬線時，被一輛七人車撞倒；男童重創送往鏡湖醫院搶救後不治。澳門治安警初步調查相信，肇事七人車駛經斑馬線時未有讓行人先行而釀成慘劇，現正呼籲目擊者提供資料。今日（28日）早上不少市民到車禍現場擺放鮮花及零食悼念死者。

車長駕駛時雙手離軚 網民震驚 九巴：已即時暫停駕駛職務

今日（28日）社交平台流傳一段驚險片段，有人在乘車時拍到旁邊行駛中的一輛九巴，車長竟然在駕駛期間雙手離軚，沒有緊握軚盤。片主直言：「睇住佢咁揸車真係好驚。」片段曝光後隨即惹來大批網民關注，批評該名車長駕駛態度欠佳，罔顧人命，建議片主盡快向九巴公司及警方舉報：「呢啲態度，仲係公共車幾廿條命喺佢手上，一個都不能饒恕！」

九巴公司回覆指，當時一名駕駛非載客巴士的車長懷疑在行車期間未有雙手穩持軚盤。九巴公司非常關注事件，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並正調查事件。

屯門私家車猛撼「U-turn」電單車 鐵騎士遭撞飛凌空打觔斗

屯門泥圍今午（27日）發生車禍，有鐵騎士被撞飛受傷。網上瘋傳影片直擊事發一刻，可見一輛電單車在青山公路—藍地段近順風圍對開「U-turn」時，一輛白色私家車高速駛至，攔腰直撞電單車。撞擊力巨大，鐵騎士登時被撞飛，凌空打觔斗後重重墮地，電單車零件碎片亦四散一地。騎士被撞後趴在路中，之後一度嘗試起身，有途人見狀後走出馬路揮手指揮交通並查看騎士情況。

公務員加薪？高中低層薪酬趨勢淨指標齊升 介乎1.17%至4.12%

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】影響約17萬名公務員加薪的薪酬趨勢調查初步結果今日（28日）出爐，高層公務員薪酬趨勢淨指標4.12%、中層公務員2.64%、低層公務員1.17%。撇除去年未完成薪酬趨勢調查便決定凍薪，參考前年的淨指標為4.01%、4.32%及5.47%。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，薪酬趨勢調查淨指標不代表最終公務員加薪幅度，最終交由行政會議參考決定，下周會與公務員職方會面了解他們要求。

Pokémon卡成「零元購」目標 美國商家價值逾5萬元藏品被盜

據霍士新聞（Fox News）5月26日報道，監控錄影顯示，一名嫌疑人闖入美國亞利桑那州（Arizona）的一家卡牌店，短短幾分鐘內，盜走了價值數千美元的寶可夢（Pokémon）卡牌和收藏品。

自來水中毒？河南居民集體嘔吐腹瀉、醫院排長隊 當地人搶桶裝水

5月19日，河南開封尉氏縣城區傳出有居民因出現嘔吐、腹瀉等狀況前往醫院和診所就醫，許多診所和醫院排起長隊，情況直到21日都未有緩解。網傳影片可以看到直到深夜許多居民深夜仍在排隊。據了解，許多當地人認為問題出在當地的自來水管，開始瘋搶桶裝水和礦泉水。有居民稱醫院檢查結果顯示為「食物中毒、細菌超標」。

河南尉氏縣聯合調查組5月20日發布情況通報稱，尉氏縣高度重視，第一時間成立聯合調查組，全力跟進處置。經調查，原因是5月19日大雨過後，雨水倒灌進入自來水水源井，造成飲用水污染。