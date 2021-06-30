新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　午夜後英國載客航機禁着陸

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日公布新增1宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,922宗；社區首宗帶Delta變異病毒株的確診機場男地勤及他的一位兼職女同事，源頭確認為印尼來港患者，二人改列輸入相關個案。政府明日（7月1日）凌晨起，提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港，因此今日抵港者料為落閘前尾班機乘客。