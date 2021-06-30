新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　午夜後英國載客航機禁着陸

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日公布新增1宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,922宗；社區首宗帶Delta變異病毒株的確診機場男地勤及他的一位兼職女同事，源頭確認為印尼來港患者，二人改列輸入相關個案。政府明日（7月1日）凌晨起，提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港，因此今日抵港者料為落閘前尾班機乘客。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位　長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

▼禁飛令實施前　市民由英國抵港▼

+2
+2
+2

昨日總覽：新冠肺炎．6.29｜染疫地勤改列輸入相關個案　連續5日逾5萬人打針

單日增一宗確診　染變種病毒27歲男機場地勤改列輸入相關

新冠疫苗｜連續5日逾5萬人打針　8人因副作用送院　2人留院觀察

養和醫院近300人已打2劑疫苗　復必泰產生抗體水平較科興高10倍

禁飛令｜在英港人趕及死線前回港「好感恩」　指當地疫情不嚴重

禁飛令｜留英港生趕尾班機　20家長湧檢疫酒店訂房　總統套房都爭

禁飛令｜家長為英國留學子女趕搭今日機　臨急花4000元做PCR檢測

英國客機7.1起禁飛港　國泰尾班機中午尚餘27機位　單程收1.6萬元

港禁英國航班7.1後抵港　英航提供全額退款　香港飛倫敦航班如常

強制檢測｜大埔明雅中英文幼稚園等3校上榜　運亨樓居民明須覆檢

▼總商會「幸運大抽獎」揭幕禮　獎品細節▼

▼6月29日總商會在公布「香港做得到！幸運大抽獎」詳情▼

總商會7輪谷針大抽獎　周五起接受登記　一文看清6,000份獎品

總商會疫苗抽獎周五開始登記　獎品包括約會速配服務　留意兩件事

消費券｜AlipayHK奧海城設體驗館　用戶有機會贏鍾培生VS林作門票

裕民坊商場啟用　黃偉綸重遊舊地感觸良多　提醒市民打針可抽凱滙

▼AlipayHK x Sino消費券體驗館開幕禮▼

+4
+4
+4

▼6.27大埔中心第10座強制檢測▼

+8
+8
+8

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

+11
+11
+11

▼$5000 電子消費券懶人包▼

+5
+5
+5

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+5
+5
+5

▼抽獎登記三部曲一覽▼

▼直擊1,080元萬抽獎禮物　凱滙3座47D單位▼

+15
+15
+15
新冠疫苗｜連續5日逾5萬人打針　8人因副作用送院　2人留院觀察
強制檢測｜大埔明雅中英文幼稚園等3校上榜　運亨樓居民明須覆檢
禁飛令｜在英港人趕及死線前回港「好感恩」　指當地疫情不嚴重
養和醫院近300人已打2劑疫苗　復必泰產生抗體水平高於科興
禁飛令｜家長為英國留學子女趕搭今日機　臨急花4000元做PCR檢測
總商會疫苗抽獎周五開始登記　獎品包括約會速配服務　留意兩件事
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。