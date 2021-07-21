DSE放榜｜精神科醫生伍莉瑩教考生跨過人生關卡　家長忌諱11字

2021年中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，精神科醫生伍莉瑩說，曾有基層考生因個人夢想不符家人期望，壓力「爆煲」，無法上學更自殘至入院，確診抑鬱症。她坦言，家人亦曾不了解她工作選擇而擔憂其安全，隨時間過去才漸漸理解及接受。

移民潮湧現，伍莉瑩提醒，移民及離港升學均是重大決定及改變，父母或子女均不應單向決定，應冷靜聆聽、尋找共識，「早啲去傾，唔好自己決定就走。」她建議家長與子女冷靜商討前路時，別將個人期望強加子女身上，亦忌說批判或侮辱說話，否則易釀衝突。



精神科醫生伍莉瑩憶指出，移民及離港升學均是重大決定及改變，父母或子女均不應單向決定。（黃舒慧攝）

精神科醫生伍莉瑩憶說，讀醫初期並無以精神科為目標，接觸後才對精神科感興趣，初時家人對其決定感擔心，憂她被「危險」的病人困著，直至後來了解更多，漸漸接受及理解她的選擇。

我嘅工作唔係只係好似電影咁、聽人哋講有咩唔開心，除咗聆聽，亦會了解對病人嘅精神影響，透過藥物治療、復康訓練，幫佢哋回復精神健康，重建返人生。 精神科醫生伍莉瑩

精神科醫生伍莉瑩建議，考生可列出煩惱，逐一思考如何處理。（黃舒慧攝）

有學生理想與家人出現落差 壓力「爆煲」致抑鬱

伍莉瑩表示，有一名基層單親家庭長大的應屆考生，初中時成績優異，升高中後壓力日增，「佢打開本書已經好緊張，會喊出嚟，甚至食唔到嘢、瞓唔到，唔肯返學，成日都攤係床唔郁，家長見到佢喊會鬧佢」，後來因自殘被送院，確診抑鬱症。

原來該考生期望投身藝術文化界，做自由工作者，但家人卻希望他從事「穩穩定定嘅高薪厚職」，考生因不想辜負家人期望而藏起心思，終至壓力「爆煲」。伍莉瑩說，家人想起多年前曾收到考生畫作時的開心及感動感覺後，決定不反對他追夢，考生在輔導及藥物治療下漸漸好轉，順利回到校園。

精神科醫生伍莉瑩提醒，父母及子女商討升學路向時，忌否定他人想法，亦不應講侮辱性說話。（黃舒慧攝）

忌「唔好話唔准喊、唔准唔開心」11字

DSE放榜是人生一大「關卡」，須安排及思考的事繁多，伍莉瑩建議考生列出煩惱，逐一思考如何處理，萬一未能即時想出解決方案，可安排在將來某時段再思考，「列出咗幾時處理之後，可以暫時放低，做一啲鬆弛放鬆練習、運動。」

至於家長，她提醒父母不宜急於向子提出解決方案或規劃詳情，「好多家長唔小心將期望強加子女身上，會造成矛盾、衝突」，而是先接受子女會有情緒，聆聽子女對未來的看法，「唔好話唔准喊、唔准唔開心」，即使父親有意移民或安排子女海外升學，亦必須與子女溝通。

唔好有批判性評語、侮辱性說話，或者否定人哋諗法，要冷靜聽人哋嘅感受！ 精神科醫生伍莉瑩

移民潮下，香港機場不斷出現送機的離愁別緒場面。(梁鵬威攝）

伍莉瑩解釋，移民或離港升學均是重大決定及改變，父母或子女均不應單向決定，應冷靜聆聽彼此想法、尋找共識，「早啲去傾，唔好自己決定就走！」萬一出現衝突、情緒激動時宜暫停討論，先冷靜下來，再將問題分成小部份，逐一提出優缺點討論，「應該討論有建設性、大家實行到嘅，唔好執著爭拗或者追究責任。」

精神健康諮詢委員會推出了「Shall We Talk 陪我講」精神健康推廣及公眾教育計劃，為應屆考生及家長提供建議及支援。