新冠肺炎・最新｜政府又轉軚　內地、澳門已打針人士檢疫縮至7日

澳門政府今天(5日)記者會交代最新疫情，全民檢測進度理想，截至今日下午4時，累計採樣37.6萬人，11.5萬人有結果全部陰性，完成檢測者已達55%，呼籲民眾毋須心急，只需按預約系統安排進行檢測。感染變種病毒一家四口情況穩家，父母均出現肺炎病徵。另外，疫苗接種今明兩天暫停，已預約打第二針者要延後。

一名無外遊的43歲地盤燒焊工人確診，被列為今日（5日）本地個案，58日本地零個案斷纜，衞生防護中心料是早前確診的復陽個案，再傳染他人機會較低。他在潛伏期曾到訪葵青、灣仔、深水埗等多間食肆，曾到訪者均要接受檢測，共涉15處。



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▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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【22:40】政府晚上公布，由廣東省以外的內地地區或澳門未完成疫苗接種人士，抵港後須接受14天家居強制檢疫，在檢疫期間須在抵港第三天、第七天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。

但如果已完成疫苗接種，其強制檢疫期將可繼續按既定安排獲得縮短，即只須接受七天家居強制檢疫，其後七天自行監察，在檢疫期間須在抵港第三天和第五天，以及完成檢疫後的抵港第九天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

政府昨晚公布暫停廣東省以外地區「回港易」安排時，曾指「因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用。」

▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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【18:21】全民檢測獲廣東省300名醫護支援，最快今日抵達澳門協助檢測工作，完成工作後會返回內地。希望全民檢測可短時間完成，按現時進度，希望可較預計三天內更短時間完成，不排除按檢測結果，不排除會做第二、第三次檢測，疫惰控制不好，整個醫療系統代價最大，故幾困難都要做完全民檢測。

逾半澳門居民民已檢測 11.5萬人呈陰性 廣東省派300檢測員支援

【17:49】目前紅碼區內有244位人士，會做多次檢測，昨日第一次，第二次會今晚進行。其他有風險者共有702人，醫學觀察時間按風險安排，最好是接觸7至14天不等，同內地一致。檢測時間最少做三次，風險高者要做血清檢測。

【17:29】全澳昨日口岸出入境76500人次，比前一日減少60.5%，入境約28300人次，澳門佔8800人次，前一日減77.7%。旅客約1800人次，減少86.1%。內地僱員17200人次，減72.9%。已抽調1500警力維持41個檢測站維持秩序，管控出入及協助其他部門。

昨日檢測站人流分析，當中培正中學、奧林匹克體育中心高峰期有2000人排隊，今午人潮已回落。現時比較多人輪候檢測站為街方會聯合總會社區服務大樓、港大中學、綜藝館、奧林匹克體育中心，人數都有400至600人不等，呼籲留意人流，揀選較少人檢測站。

【17:21】已連續兩日無本地病例及無輸入個案，一家四口感染變種病毒個案，其中51歲男性，有低燒及咳，但不需吸氧氣，肺有發炎但無惡化。女兒有嗅覺減退病徵，哥哥未有病徵，媽媽無發燒，左下肺有發炎。

【17:08】衞生局局長羅奕龍表示，全民檢測進度理想，截至今日下午4時，累計採樣37.6萬人，11.5萬人有結果全部陰性，31小時已完成55%檢測，餘下45%相信可完成。呼籲民眾毋須心急，只要按預約系統進行檢測，就可以幫助抗疫。

新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

【02:28】一名澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，入境事務大樓七樓因而被納入強制檢測公告。入境處今日（5日）表示，位於該樓層的其他簽證及入境許可組辦事處以及ｅ-道登記處於今日暫停服務，並於明日（6日）恢復公共服務。

強制檢測｜地盤工、澳門返港少女行蹤曝光 22處地方納強檢

【02:00】新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。另外，澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者。食物及衞生局深夜就事件發出強制檢測公告，有22個指明地方被納入強制檢測，兩人曾到地方包括葵涌皇雀會、葵涌廣場小雨天、葵涌龍寶酒家、美麗華商場牛角、灣仔樂樺工房等。

就43歲男性初步確診個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。而澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，曾於香港居住，她曾到過的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

【昨日總覽】新冠肺炎．8.4｜澳門確診者密切接觸者來港 回港易縮至僅廣東省

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