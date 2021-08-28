新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　打疫苗人數跌　聶德權：令人擔心

本港新冠肺炎疫情持續本地清零，昨日(27日)新增17宗輸入個案，為4月中以來單日新高。其中15名患者來自一艘於8月24日由印尼抵達香港水域的貨船（Thor Monadic），全部帶有L452R變種病毒。此外，有一名59歲女患者抵達英國後確診，她居住的薄扶林新麗閣A座，及工作地點觀塘絲寶國際大廈28樓，被納入強制檢測。



本港接種疫苗比率昨突破60%，但打首劑人數持續回落，預約人數再度跌破一萬人關口。現距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日子（9月30日）尚餘34日，公務員事務局局長聶德權昨在Facebook發文表示，近來接種人數和預約接種更出現下跌趨勢，令人擔心。他指現階段對抗病毒只有接種疫苗最為有效、最能保護自己，只有社區接種率提高，才可以探討下一步放寬措施、為通關創造條件、研究「與病毒共存」，再次呼籲市民盡快接種疫苗。



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巴西研究：科興疫苗對避免九旬患者死亡保護率只及阿斯利康一半

【04:04】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，當中有約37%人是接種科興疫苗。巴西一項研究指，科興對80歲以上人士有效率明顯下降，對保護80至89歲人士避免死亡的有效率為67.3%，對90歲及以上人士避免死亡有效率降至35.4%，分別較阿斯利康疫苗有效率低三分一（91.2％）及一半（70.5%）。

研究建議，打科興的80歲或以上長者，以及打阿斯利康疫苗的90歲以上長者，均接種第三劑加強劑，以提高保護率。該份研究未經同行評審，也未刊載於醫學期刊。

▼阿斯利康及科興疫苗對不同年齡組別保護率▼



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